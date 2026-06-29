Javier Milei aseguró que los mercados “están viendo” que será reelecto y descartó un ataque especulativo en 2027

El presidente Javier Milei aseguró que los mercados financieros proyectan una continuidad de su Gobierno y afirmó que "están viendo" una futura reelección. Además, sostuvo que la Argentina está "blindada" desde el punto de vista económico y descartó la posibilidad de un ataque especulativo el próximo año.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, el mandatario defendió el rumbo de la economía, destacó la baja del riesgo país y aseguró que, tras la desaceleración registrada en el primer trimestre, la actividad volverá a crecer impulsada por las inversiones, el aumento del salario real y las reformas implementadas por su gestión.

Milei: "Los mercados están viendo que vamos a reelegir"

El jefe de Estado afirmó que la evolución de los indicadores financieros refleja la confianza de los inversores en su administración. "A nivel financiero estamos blindados, el riesgo país está a la baja. Los mercados miran a futuro. Claramente están viendo que vamos a reelegir", expresó.

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Además, rechazó las advertencias de algunos economistas sobre la posibilidad de un ataque especulativo y aseguró que la situación financiera del país es sólida.

Milei sostuvo que la economía mantiene una tendencia de crecimiento y destacó que la actividad avanza a un ritmo cercano al 4%.

También remarcó que el Producto Bruto Interno (PBI) registró un crecimiento del 2,3%, por encima del promedio anual del 1% que, según afirmó, tuvo la Argentina durante el último siglo antes de su llegada a la Casa Rosada.

No obstante, reconoció que los datos correspondientes al primer trimestre fueron inferiores a lo esperado. Según explicó, ese resultado estuvo condicionado por "un intento de golpe de Estado" durante el segundo semestre del año pasado y por lo que definió como una actitud "destituyente" del Congreso, que, a su entender, buscó afectar el equilibrio fiscal.

Las críticas de Milei a la oposición

Durante la entrevista, el Presidente también apuntó contra sectores de la oposición, a los que acusó de priorizar intereses políticos por encima de la estabilidad económica.

En ese sentido, aseguró que existe una "corporación política" que está dispuesta a perjudicar al país para recuperar el poder y afirmó que su gestión terminó con quienes calificó como "los gerentes de la pobreza".

Pese a la desaceleración de los últimos meses, insistió en que la economía retomará el crecimiento y señaló que el proceso de recuperación ya está en marcha.

Las proyecciones del Gobierno

Milei aseguró que la baja del riesgo país, el avance de las obras de infraestructura, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la mejora del salario real y el aumento de las jubilaciones serán algunos de los principales motores de la economía.

Además, sostuvo que la reforma laboral favorecerá la formalización del empleo, aunque reconoció que todavía no cuenta con datos concretos sobre su impacto.

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Finalmente, destacó las medidas de desregulación impulsadas por el ministro Federico Sturzenegger y consideró que contribuirán a consolidar el crecimiento económico en los próximos meses.

Qué dijo sobre los cambios en el Gabinete

Durante la entrevista, Milei también fue consultado por la salida de Manuel Adorni y la incorporación de Diego Santilli al Gobierno.

Al respecto, aseguró que ese cambio "es lo mejor que sucederá para todos los argentinos de bien", aunque no dio más precisiones sobre las funciones que desempeñará el nuevo integrante del Gabinete.

LB