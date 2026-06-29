El Gobierno acelera la transición: Santilli se reúne con Adorni en la previa a su asunción en Casa Rosada

La reconfiguración del Gobierno Nacional de Javier Milei que comenzó luego de la renuncia de Manuel Adorni, avanza a pasos apresurados con el operativo de traspaso que será este martes en la Casa Rosada, donde se verán cara a cara el saliente vocero presidencial y el entrante Jefe de Gabinete, Diego Santilli, previo a la jura oficial del nuevo funcionario pautada para las 17 horas.

El propio Santilli definió el proceso como una transición ordenada: “La transición tiene que ser ordenada y responsable. Tengo un programa e iré a la Rosada, tengo reuniones con sectores energéticos. Lo veré ahí a Manuel (Adorni)”, sostuvo en medio de su raid mediático de este lunes.

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Del mismo modo, estrenando el nuevo rol, lo confirmó el flamante vocero presidencial Adrián Ravier en un mensaje difundido en redes sociales, incluido que este martes a las 11 h. brindará su primera conferencia de prensa donde informará sobre la nueva etapa de gobierno y responderá preguntas de periodistas acreditados. En ese mismo comunicado, Ravier precisó además que la jura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, se realizará a las 17.30 h. en el Salón Blanco de la Casa Rosada, luego de haberse reprogramado por el aún posible viaje del presidente a la cumbre del Mercosur.

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En paralelo, desde el entorno del exvocero presidencial confirmaron que la reunión entre Adorni y Santilli tendrá lugar este martes en la previa a la jura, como parte del operativo de traspaso. “Están todos los equipos reunidos. Todo en marcha. Mañana sería la reunión a solas con Santilli”, señalaron, al tiempo que remarcaron que el proceso ya se encuentra en marcha con equipos técnicos trabajando en la coordinación de la transición.

La jornada concentrará así el cierre del esquema de salida de Adorni y la puesta en funciones de Santilli, en un contexto de reordenamiento interno del Gobierno y reconfiguración de su estructura de comunicación y gestión.

Santilli prepara cambios en la Jefatura de Gabinete y redefine el organigrama del área

El desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete llegará acompañado de una reconfiguración interna que incluye modificaciones en la coordinación general y en las seis secretarías que actualmente integran el organigrama del área. En su entorno adelantaron que el rediseño de la estructura ya está en evaluación y forma parte de la nueva etapa de gestión que se pondrá en marcha tras su asunción.

En ese esquema, se prevén salidas de funcionarios cercanos a la actual conducción, entre ellos las coordinadoras María Guadalupe Triviño Suárez y Aimé Vázquez, quienes integraban el equipo más próximo a Manuel Adorni. También se analizan cambios en la mayoría de las secretarías, con especial foco en áreas clave de gestión y coordinación política.

Entre los nombres en revisión aparecen Fabián Fernández en la Secretaría de Prensa y Daniel Scioli en Turismo y Ambiente, mientras que otros cargos aún no tienen definiciones firmes. “Es probable que Diego desembarque con todo su equipo”, señalaron cerca del futuro jefe de Gabinete, dando por hecho una reestructuración amplia aunque todavía sin confirmaciones oficiales.