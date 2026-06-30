La designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei generó repercusiones políticas y mediáticas. Algunas de las voces que se pronunciaron sobre el ascenso del dirigente incluyeron a la periodista Nancy Pazos, exesposa del funcionario y madre de sus tres hijos, quien realizó duras críticas a su trayectoria política y al significado de su llegada a uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

A través de declaraciones brindadas al canal C5N, Pazos no evitó referirse a su vínculo personal de dos décadas para, acto seguido, cuestionar el perfil político de su ex marido. Lejos de atribuir el nombramiento a méritos de gestión, la periodista sostuvo una postura tajante: “Si hay algo que es Santilli es casta, olvidate, es casta absoluta”, en referencia a uno de los conceptos más utilizados por el presidente Javier Milei para cuestionar a la dirigencia política tradicional.

De hecho, la comunicadora sostuvo además que el crecimiento político de su expareja estuvo vinculado a su capacidad para construir relaciones dentro de los distintos espacios de poder. “Muy obediente, claramente hizo bien el trabajo de llevarse excelentemente bien con Karina Milei, con el Presidente y con Santiago Caputo”, señaló.

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