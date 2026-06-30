Entre las PASO y la reelección: la hoja de ruta de Santilli

En el contexto de este gatopardismo aparece Diego Santilli, que ofreció una declaración trascendental. Dijo: "Manuel Adorni va a ir a la Justicia a defenderse". Y sí.

"Sin fueros ni privilegios". Y sí. Obvio. Qué novedad.

Y después hay una serie de especulaciones, que son las que yo sugerí, respecto de qué va a hacer Santilli. Va a trabajar por la reelección de Javier Milei, cuenta hoy en Clarín Emiliano Russo; va a negociar una reforma electoral con los gobernadores. Eso lo quiero ver.

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Esto incluye, eventualmente, la eliminación de las PASO. Saben que la posición de los políticos respecto de las PASO, sobre si están a favor o en contra, está determinada por la conveniencia. Si nos conviene, estamos con las PASO. Y si no nos conviene, no estamos con las PASO.

Bullrich avisó al Gobierno que no tiene los votos para eliminar las PASO y negocia con aliados

En este caso, al Gobierno le conviene que las PASO sean eliminadas para que la oposición tenga dificultades para construir alguna especie de liderazgo, dificilísimo.

A la oposición, a la inversa, le conviene que haya Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para que la gente consagre algún tipo de liderazgo, tanto en el PRO, eventualmente, como en el destartalado peronismo.

Así que Santilli va a intentar negociar con los gobernadores, supongo yo que a cambio de cosas, y va a trabajar por la reelección del presidente Milei; va a trabajar en la política, etcétera.

Inclusive, este día la señora Karina Milei, que es la jefa de toda esta historia, convocó a los legisladores de La Libertad Avanza, que son 116 en su conjunto, para lo que se ha llamado "cerrar filas", que se ve que estaban abiertas.

AS/ff