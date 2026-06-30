Este martes por la mañana, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos apuntó fuertemente contra Manuel Adorni al asegurar que su paso por la jefatura de ministros "no salió bien" y que el ex vocero no pudo demostrar "si era idóneo" para el cargo. Según Francos, el desgaste generado por las denuncias de enriquecimiento ilícito en contra de Adorni terminó paralizando la agenda oficialista e impidió que el Gobierno nacional pudiera avanzar con el paquete de reformas estructurales que se había propuesto.

Para Francos, la llegada de Diego Santilli abre un "período de pacificación política" indispensable: "Su designación tiende a generar lazos y acuerdos con todos los sectores. Es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete. Argentina necesita acuerdos para continuar este proceso de transformación".

El desgaste de la Jefatura de Gabinete tras el "caso Adorni"

Francos, quien ocupó la Jefatura de Gabinete hasta octubre de 2025 antes de ser reemplazado por el propio Adorni, lamentó que las sospechas en torno a la gestión de su sucesor se hayan extendido durante tres meses. "Hemos leído en los medios todo tipo de versiones, cosas legales y cosas que no. Esto desgastó al jefe de Gabinete y generó una situación tan compleja al Gobierno y a su equipo, de dificultarle su relación con la opinión pública", analizó y onsideró que "duró demasiado este período" de inestabilidad desde que se conoció el polémico viaje de la cónyuge de Adorni.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta política: Adorni cerró su gestión con un 83% de opiniones negativas en redes sociales y un fuerte desgaste para Milei

Si bien prefirió no juzgar técnicamente los errores del ex vocero, detalló que sus respuestas ante las críticas terminaron de hundir su permanencia. "No puedo decir qué errores hubo porque no me compete. No me pareció grave que la mujer de Adorni viajara con él, pero eso generó un seguimiento muy duro del periodismo. Las declaraciones que hizo no fueron felices, a veces fueron contradictorias y otras no", argumentó. En consecuencia, valoró que el presidente haya optado por "cortar por lo sano" para recomponer el vínculo con el electorado y explicar las reformas económicas pendientes.

Nueva alianza con el PRO y el horizonte de cara a 2027

El ex ministro del Interior vio con muy buenos ojos el arribo de Santilli al puesto de coordinador ministerial, destacando que su llegada consolida la confluencia con el partido fundado por Mauricio Macri, tal como ocurrió en su momento con las incorporaciones de Patricia Bullrich y Luis Petri. "El presidente tuvo perfectamente claro la necesidad de contar con dirigentes de otras fuerzas, porque La Libertad Avanza está en desarrollo fuerte, en formación, con dirigentes jóvenes y es importante sumar todos los recursos que compartan las ideas de la libertad", precisó Francos.

Hacia el final de sus declaraciones, el dirigente no esquivó la pregunta sobre su propio futuro y se anotó directamente en la carrera electoral que se avecina. Al ratificar su estrecho lazo personal con Javier Milei, desde los tiempos en que regresó de Estados Unidos para sumarse a la campaña libertaria, Francos abrió la puerta para postularse: "Hay muchos actores para las elecciones del 2027, pero si puedo colaborar, colaboro, y si puedo ser candidato lo soy, si el presidente lo necesita y me lo pide".

MEG/fl