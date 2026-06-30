El Gobierno nacional oficializó este martes la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete de Ministros, en reemplazo de Manuel Adorni. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde además se aceptó la renuncia de Santilli al cargo de ministro del Interior para asumir sus nuevas funciones.

Según el texto oficial, el Ejecutivo dispuso: “Acéptase la renuncia presentada por el señor Manuel Adorni al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros”. A continuación, el decreto también establece: “Acéptase la renuncia presentada por el contador público Diego César Santilli al cargo de Ministro del Interior”.

Tras aceptar ambas dimisiones, el Gobierno agradeció los servicios prestados por los funcionarios y oficializó la designación de Santilli como nuevo titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

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También hubo cambios en la Secretaría de Comunicación y Prensa

En paralelo, el Gobierno publicó el Decreto 551/2026, mediante el cual aceptó, con vigencia a partir del 25 de junio de 2026, la renuncia del entonces secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

A través de ese mismo decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, se designó a Fabián Horacio Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa, en reemplazo de Eduardo Serenellini.

De esta manera, el Ejecutivo formalizó una nueva reestructuración en la cúpula de la Jefatura de Gabinete, con cambios tanto en su conducción política como en el área de comunicación oficial.

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Milei suspendió su viaje al Mercosur para supervisar la transición en el Gabinete

En medio de los cambios en la Jefatura de Gabinete, el presidente Javier Milei canceló el viaje que tenía previsto realizar a Paraguay para participar de la cumbre de líderes del Mercosur y permanecerá en Buenos Aires para seguir de cerca el proceso de transición entre Manuel Adorni y Diego Santilli.

La decisión estuvo vinculada con la asunción de Santilli como nuevo jefe de Gabinete, cuya jura fue realizada el pasado lunes 29 a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

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Como parte de la reorganización, Santilli comenzó a trabajar en el diseño del nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete y mantuvo reuniones con los equipos salientes. La nueva estructura absorberá funciones que hasta ahora dependían del Ministerio del Interior, con el objetivo de centralizar la relación política con los gobernadores y la coordinación con los bloques aliados en el Congreso.

Además, Ignacio Devitt será designado vicejefe de Gabinete Ejecutivo para acompañar a Santilli, mientras que Gustavo Coria quedaría al frente del área de Interior, en el marco de la reestructuración impulsada por el Ejecutivo.

CS/ff