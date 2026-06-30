El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó una fuerte crítica interna durante un encuentro virtual de dirigentes del peronismo realizado este lunes, donde afirmó de manera tajante: “Venimos de un gobierno que no funcionó, nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei”.

Ante este panorama, el mandatario provincial convocó a sus pares a "juntar representatividades" y voluntades militantes para consolidar una alternativa política sólida capaz de enfrentar al oficialismo en los comicios del próximo año.

El mensaje a la distancia del gobernador bonaerense buscó sacudir la interna del espacio opositor al señalar que la desorganización actual y la falta de resultados de la gestión anterior abrieron la puerta al gobierno de La Libertad Avanza. “Es un año de organización porque venimos de un gobierno que no funcionó, nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei. Nosotros le tenemos que poder explicar, le tenemos que poder certificar al pueblo en su conjunto que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo”, expresó.

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En su alocución, el mandatario provincial identificó cuáles son los principales obstáculos que hoy enfrenta el movimiento de cara a su reconstrucción. En esa misma línea, el mandatario bonaerense señaló a “la dispersión y los personalismos antes de tiempo” como los enemigos a vencer en primer lugar dentro del espacio.

Para Kicillof, el contexto socioeconómico actual exige un replanteo de las prioridades de la dirigencia y de la militancia, dejando de lado los proyectos individuales para enfocarse de manera colectiva en las demandas de la sociedad.

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De cara al armado político del próximo año, el gobernador bonaerense descartó que la prioridad actual deba ser la danza de nombres o la postulación de figuras de manera prematura. "No es ni siquiera este un año para lanzar campañas, para candidaturas o para disputas de ese tipo", enfatizó con firmeza.

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Finalmente, Kicillof remarcó la importancia de la temporalidad en la construcción del frente opositor e instó a concentrar las fuerzas en las bases del movimiento: "Es un año de organización, no es momento de perder el tiempo, no es momento de estar en chiquitajes; es momento de juntar voluntades, juntar militancias”, concluyó.

MEG/LT