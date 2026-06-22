El kicillofismo tensó la cuerda y le respondió a Máximo Kirchner: "No es año de candidaturas"

La ilusión de una tregua entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner se desvaneció el pasado sábado en Parque Lezama y, lo que comenzó como un acto de respaldo a la figura de Cristina Fernández de Kirchner terminó convirtiéndose en un escenario de confrontación interna donde el líder de La Cámpora, aunque sin nombrarlo, disparó dardos directos contra la gestión y la estrategia del gobernador bonaerense.

Ante las críticas de Máximo Kirchner, quien rechazó la idea de "candidatos por default" y propuso la centralidad absoluta de Cristina Kirchner para 2027, el "kicillofismo" eligió responder con la reglamentación electoral vigente.

Carlos Bianco, ministro de Gobierno provincial y hombre de máxima confianza del gobernador, marcó la cancha este lunes en su habitual conferencia de prensa que "las PASO están vigentes y son la mejor herramienta". A partir de esta frase, el Ejecutivo bonaerense desactiva la pretensión del cristinismo de definir liderazgos mediante el consenso de la cúpula, abriendo la puerta a una competencia interna en la que Kicillof se perfila como el principal contendiente.

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Máximo Kirchner cuestionó al sector de Axel Kicillof durante el acto realizado en Parque Lezama

“Las candidaturas se van a definir el año próximo y, a partir de allí, se llevará adelante la campaña del candidato que elija el peronismo", sentenció.

La tensión no es sólo discursiva, sino también profundamente personal: la ausencia de Axel Kicillof en el acto de Parque Lezama, aunque el Movimiento Derecho al Futuro y el Partido Justicialista bonaerense, los espacios que conduce, enviaron representantes, fue interpretada como una señal política contundente en medio de la interna.

A partir del entorno del gobernador aseguran que el vínculo con Cristina Fernández de Kirchner está prácticamente congelado. Según trascendió, la última conversación directa entre ambos ocurrió en octubre del año pasado.

Mientras tanto, el kirchnerismo le reclama a Kicillof una muestra de mayor cercanía política y gestos de respaldo más visibles, entre ellos visitas a San José 1111, donde reside la expresidenta.

La postura del gobernador, sin embargo, se mantiene sin cambios. Kicillof sostiene que Cristina es inocente y rechaza la condena judicial en su contra, pero al mismo tiempo evita subordinar su futuro político a las demandas y presiones del sector referenciado en La Cámpora.

Voces entrecruzadas

El clima de confrontación generó incomodidad incluso en sectores ajenos al entorno directo del gobernador. Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner y actual vicepresidente cuarto del PJ porteño, fue una de las voces que, tras participar del acto en Parque Lezama, salió a marcar una distancia tajante con la conducción de La Cámpora.

Según una entrevista exclusiva con Infobae, Abal Medina calificó el escenario actual como "vergonzoso" y "poco serio", cuestionando directamente la estrategia de desgaste contra Axel Kicillof. "El acto no me gustó. No me gustó el discurso de Máximo para nada. Fue muy internista, pegándole a Axel", sentenció el politólogo, quien pese a reconocer sus diferencias con la expresidenta, asistió al evento movido por una convicción personal.

Abal Medina propuso un cambio de rumbo urgente: “Tenemos que discutir ampliamente un proyecto de país. Dejarnos de discutir personas, dejar de figuras y empezar a pensar qué le proponemos a los argentinos mirando para adelante". En esa línea, el exfuncionario defendió la utilidad de las PASO como el mecanismo institucional más sano para dirimir las candidaturas de 2027 y evitar que el peronismo siga debilitándose frente a la sociedad.

Respecto del gobernador bonaerense, fue contundente en su respaldo: “Para mí es el mejor candidato que tenemos. Nadie duda de su honestidad, su capacidad, que viene gobernando la provincia en una situación muy complicada. Tenemos que cuidarlo”.

Desde la otra vereda de la interna del peronismo, Teresa García, senadora provincial y figura clave del PJ bonaerense, lanzó una declaración explosiva. Sus declaraciones en el programa Demasiada Presión de Gelatina no guardaron las formas y pusieron el foco en un reclamo que se ha convertido en el eje del malestar cristinista: la distancia política y personal entre el gobernador Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

Sentenció García: "Axel no la fue a ver más a Cristina y eso para nosotros es todo un tema", evidenciando que el distanciamiento no es solo una especulación periodística, sino una realidad que genera profunda incomodidad en los sectores que aún conservan la lealtad absoluta a la exmandataria.

Además, comparó la situación actual con la épica fundacional del peronismo, trazando un paralelo que busca dejar en evidencia lo que el cristinismo considera una falta de lealtad política: "No me imagino a Perón en el exilio y proscripto, y a la resistencia peronista en Argentina diciendo 'no, mejor no lo nombremos', cosa que a veces sucede".

El mismo sábado, la intendenta de Quilmes y dirigenta de La Cámpora, Mayra Mendoza, dejó en claro su enfrentamiento frente a los que calificó como dirigentes que han optado por la cautela discursiva respecto a la situación judicial de la expresidenta: “Los que no se expresar por Cristina libre son los que intentan caerle bien a los que hoy la tienen presa”, sentenció durante la jornada en Parque Lezama.

La dirigente, además, calificó la convocatoria como “multitudinaria” y, tras reiterar que Cristina Kirchner está presa de manera injusta, trazó el objetivo central del espacio para el próximo ciclo electoral: “Cristina merece ser feliz y nosotros nos merecemos a ella presidenta”, afirmó.

En lo que podemos imaginar como una vereda del medio dentro de la interna del peronismo, la legisladora y nieta recuperada, Victoria Montenegro, buscó poner paños fríos entre ambas posiciones y expecíficamente sobre el pedido de demostraciones de fidelidad que le exigen al gobernador, como por ejemplo ir de visita a San José 1111. "

A qué juega La Cámpora, según una diputada del kicillofismo

"Yo a Cristina la amo profundamente, incondicionalmente", expresó esta mañana en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190). Antes de dirigir sus críticas a la dinámica de hostilidad que La Cámpora ejerce sobre el mandatario provincial: "A veces creo que algunos compañeros dicen muchas cosas, pero hacen en la práctica todo lo contrario. Si parte de esos discursos se llevaran a la práctica, seguramente estaríamos en una situación distinta".

"Si la energía no estuviera puesta en erosionar a Axel todo el tiempo y pudiera ponerse en trabajar codo a codo en defensa del pueblo, seguramente estaríamos mejor", remarcó la legisladora.

MV/MSS