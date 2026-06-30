ADIUC: "No le creemos nada a este gobierno, hace 7 meses que incumple la ley"

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, anticipó que plantearán en el plenario de CONADU del próximo viernes pedir que el gobierno nacional adelante la próxima reunión de la paritaria prevista para el mes de septiembre.

"Hemos tenido una asamblea en ADIUC la semana pasada en donde definimos que vamos a llevar a la Conadu la propuesta que se exija al gobierno nacional el adelantamiento de la próxima mesa de negociación paritaria. Nosotros conseguimos una reapertura de la mesa de negociación después de dos años y medio en donde firmamos una recomposición de 21,33% para junio", expresó en declaraciones a Canal 10.

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Qué plantea ADIUC

"Hoy nos encontramos con la resolución de que el gobierno ya mandó los fondos para pagar esa recomposición y la próxima mesa que teníamos para seguir discutiendo la negociación de los salarios era en septiembre", recordó Medina.

Y luego completó: "Desde Córdoba llevamos la propuesta de que el gobierno debe adelantar esa mesa de negociación para cumplir la ley en los términos que dice la cautelar".

Además señaló que con el aumento otorgado por la nación "se cubre algo". "Nosotros veníamos con un retraso salarial, enorme, inédito, ya lo venimos contando desde hace muchos meses, y se va incrementando. Todos los aumentos que nos viene dando el gobierno de manera unilateral están por debajo de la inflación registrada", remarcó.

"En junio antes de ese acuerdo, el gobierno nos debía un 56% de aumento. Ahora nos debe un 31%. Hemos dado un paso, sobre todo en lo que tiene que ver con la apertura de la negociación que era algo a lo que el gobierno se resistía", insistió Medina.

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"No le creemos nada a este gobierno"

"Por supuesto que no le creemos nada a este gobierno. Hace 7 meses que incumple la ley. No necesitaba ningún fallo de la Corte, solamente necesita la decisión política de cumplir la ley como indica un gobierno democrático y republicano", sostuvo la sindicalista.

"Seguiremos con nuestro plan de lucha en un inicio de cuatrimestre que va a estar marcado por la expectativa de que la ley se cumpla de una vez por todas", cerró Medina.