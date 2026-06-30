Se destrabó el conflicto del transporte en Córdoba: habrá aguinaldo completo y se evita el paro de colectivos

Tras intensas negociaciones, las empresas del sector confirmaron que este martes recibirán los fondos necesarios para abonar el aguinaldo completo a los choferes, lo que evita, por ahora, una medida de fuerza que amenazaba con paralizar el servicio.

Así lo confirmó el presidente de la Federación de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), Alejandro Ugalde, quien explicó que el acuerdo se alcanzó luego de que el municipio reconociera una deuda correspondiente a meses anteriores.

"Anoche, hasta muy tarde, se estuvo trabajando. Hay un reconocimiento de una deuda para atrás de la Municipalidad y con esa plata hoy se va a transferir el dinero para que podamos pagar los aguinaldos", señaló en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM).

El conflicto sigue abierto

La transferencia permitirá cumplir con el pago del Sueldo Anual Complementario en una sola cuota y desactivar el escenario de paro que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantenía bajo análisis ante la posibilidad de un incumplimiento salarial. Sin embargo, desde FETAP advirtieron que la solución es transitoria y que el principal reclamo de las empresas todavía no fue resuelto.

"Queda pendiente la cuestión de fondo, que es el valor del kilómetro. La Municipalidad se había comprometido a actualizarlo mediante una fórmula y todavía falta resolver ese punto", sostuvo Ugalde.

Según explicó el dirigente, el conflicto comenzó hace varios meses a partir del fuerte incremento de los costos operativos, especialmente del combustible y de los salarios. La fórmula utilizada para calcular la compensación municipal contempla un 50% correspondiente al costo laboral, un 25% al combustible y otro 25% vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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De acuerdo con Ugalde, desde febrero el combustible acumuló incrementos cercanos al 30%, mientras que los costos salariales también registraron aumentos que no fueron reconocidos en el cálculo del valor por kilómetro.

"Las empresas vienen planteando desde hace meses que esos aumentos no fueron actualizados y eso generó un importante desfinanciamiento del sistema", explicó.

Reclaman una actualización para garantizar el equilibrio del sistema

Desde FETAP remarcaron que durante la semana pasada las prestatarias realizaron un esfuerzo financiero para afrontar el adelanto salarial, aunque aseguraron que no contaban con recursos suficientes para afrontar además el pago del aguinaldo.

Por ese motivo, el municipio resolvió transferir fondos extraordinarios vinculados a obligaciones pendientes, permitiendo cubrir el compromiso salarial inmediato.

No obstante, Ugalde insistió en que la discusión de fondo continúa abierta. "Todavía no llegamos a un consenso sobre cuál debe ser el valor del kilómetro. Esto permitió resolver el pago del aguinaldo, pero falta encontrar un esquema que mantenga equilibrado el sistema hacia adelante", afirmó.