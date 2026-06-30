Horror en un jardín maternal: una maestra está acusada de zamarrear, sacudir y golpear con violencia a bebés de meses

La Justicia investiga gravísimos hechos de violencia hacia bebés de meses en el jardín maternal "Rondinella", ubicado en el barrio Cofico. El fiscal de instrucción Ivan Rodríguez dictó recientemente la prisión preventiva para la docente Fernanda Magalí Vasconcellio (28) y la directora del establecimiento, Melanie Janet Paz (30), tras considerar acreditados diversos episodios de maltrato contra un bebé de pocos meses de vida. Sin embargo, las cámaras de seguridad mostrarían episodios similares con varios niños más. Hay una denuncia acumulada a esta causa que data de 2019.

El jardín funcionaba en Bedoya al 100 y, a raíz de lo que se descubrió que pasaba entre sus paredes, fue clausurado.

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Relatos de violencia: zamarreos y golpes a un lactante

Fernanda, mamá de S.D. -actualmente tiene un año- tuvo que llevar a su hijo a la clínica Reina Fabiola el 19 de febrero pasado. En declaraciones a Radio Mitre Córdoba, relató que cuando fue ese día a buscarlo a la guardería, le entregaron a su bebé con el rostro “desfigurado”. Cuando pidió explicaciones le aseguraron que en el jardín “no se había golpeado”. Sin embargo, en la clínica le hicieron tomografía computada, análisis de laboratorio y quedó internado seis horas en observación. Fue entonces que salió y se fue directamente a la Unidad Judicial a denunciar lo sucedido.

Por eso la investigación inicial se centró en los dos episodios narrados a la justicia por Fernanda. El primero de ellos data del 6 de octubre del año pasado, cuando Vasconcellio, aprovechando el estado de indefensión del niño de apenas cuatro meses, lo arrastró por el piso, lo zamarreó, le tironeó violentamente de una oreja y le propinó golpes en el rostro.

El segundo episodio violento se registró el 19 de febrero último. En esa ocasión, el mismo bebé —ya de ocho meses— se encontraba en su cochecito cuando la docente ingresó a la sala de dirección y, de manera brusca, lo sacudió de un lado a otro para luego aplicarle golpes de puño en el rostro o presionar su cara contra la estructura del coche. Como consecuencia, el niño sufrió hematomas en la región fronto-temporal, manchas de sangre alrededor del ojo y un edema traumático en los labios. Las lesiones fueron relevadas en la clínica.

Manteca para ocultar moretones

La resolución judicial también complica severamente a la directora de "Rondinella", Melanie Paz, quien fue imputada por encubrimiento reiterado. Según el fiscal, Paz no solo omitió denunciar los hechos, sino que desplegó un plan para ayudar a la docente a eludir la justicia.

Tras el ataque de febrero, Vasconcellio consultó en un comercio cercano cómo hacer desaparecer moretones y compró un paquete de manteca. Las cámaras de seguridad del jardín registraron el momento en que ambas mujeres le colocaban hielo y manteca en el rostro al bebé para disimular las marcas de los golpes antes de que llegara su madre. Para justificar las lesiones ante la familia, la directora sostuvo versiones falsas: primero dijo que el niño había sido arañado por una compañerita y luego afirmó que se había caído del cochecito.

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Las pruebas: cámaras y mensajes

La evidencia que sustenta la prisión preventiva es contundente. El análisis de las ocho cámaras del jardín permitió desmentir la versión de la "caída accidental", confirmando que el bebé nunca se golpeó solo. Por el contrario, las filmaciones mostraron otros tratos crueles de Vasconcellio, como tironear de las orejas a otros niños o empujar a uno de ellos hasta hacerlo caer al suelo.

Además, se secuestraron teléfonos celulares donde constan diálogos reveladores. En uno de los chats, la directora le advierte a la docente: "levántalo, calmalo... encima con esa mamá que es tan intensa", demostrando que estaba al tanto de la situación mientras ocurría. Asimismo, se detectaron búsquedas inquietantes en el teléfono de Vasconcellio, quien consultó en Google: "¿podés ir presa por pegarle a un bebé?".

Peligro procesal y detención efectiva

El fiscal Rodríguez justificó la necesidad de la prisión preventiva señalando el riesgo de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga. Se valoró especialmente la "obstinación delictiva" de Paz para manipular pruebas y la cercanía de las imputadas con el domicilio de la víctima.

Ambas mujeres permanecerán alojadas en la cárcel de Bouwer mientras avanza el proceso. Vasconcellio enfrenta cargos por lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas, un delito que, dada la naturaleza del maltrato hacia un sujeto de especial protección, el fiscal considera que debe ser sancionado con una pena de cumplimiento efectivo.

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La querella va por más

Fernanda, la mamá denunciante, tiene contactos con otras madres que sufrieron hechos similares con sus hijos. Recordó dos episodios, uno ocurrido hace siete años que fue denunciado pero esa causa no avanzó y otro de 2024, después del cual se pusieron las cámaras de seguridad.

Daniela Morales Leanza, abogada querellante, dijo que hay “múltiples episodios de violencia” y que si bien hoy la docente está imputada por lesiones calificadas por alevosía, “la magnitud del maltrato tiene entidad para causar un daño mayor”, razón por la cual pedirá al fiscal agravar la calificación legal.

Se expresó conmocionada por lo que tiene el expediente. “Leyendo la violencia que ejercía sobre niños de cuatro meses a tres años de edad, el perfil (de la docente) me trasladó al perfil de (la enfermera) Brenda Agüero en el Hospital Materno Neonatal”, afirmó. En efecto, Morales Leanza es abogada de mamás de bebés atacados por la enfermera.