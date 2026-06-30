Femicidio seguido de suicidio en Morteros: la hipótesis de la muerte de una mujer y su expareja

La Justicia investigado como femicidio seguido de suicidio la muerte de una mujer, de 38 años, y de su expareja, de 46 años, en la ciudad de Morteros, en el este provincial.

La víctima fue identificada como Natalia Delso (38) y el supuesto agresor como Juan Galván (46), quienes fueron encontrados muertos en una vivienda de calle Beiró en el barrio Urquiza, según publicó el diario "El Tiempo de Morteros".

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Femicidio en Morteros

"Comocionados por la noticia. En una ciudad como la nuestra, de 25.000 habitantes, que ocurra esto, por supuesto que conmociona a toda la localidad. Conmociona y nos llama también un poco a reflexionar cuál es el rol que ocupamos cada uno en la ciudad, en la sociedad, en la comunidad, como vecino, como Estado, como instituciones, como hombres también, como varones, porque muchas veces de esto no hablamos o no nos acercamos a denunciar. A veces la víctima no se anima", expresó el intendente de Morteros, Sebastián Demarchi.

Además señaló en declaraciones a Mitre Córdoba que "en este caso no había ningún tipo de denuncia, de violencia por parte de la víctima, más allá de los antecedentes que podía haber tenido quien supuestamente cometió el femicidio".

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Violencia de género

"Había cumplido su condena. Él había sido condenado por la justicia, había cumplido su condena. Yo desconozco el tiempo exacto, pero hablan de, más o menos, un año, año y meses, que había quedado ya en libertad, habiendo cumplido la condena", puntualizó sobre un antecedente por violencia de género que habría tenido el presunto femicida.

"La víctima tenía tres hijos, todos mayores de edad, pero en común no tenían hijos. Por lo que nosotros sabemos no estaban conviviendo. Sí llevaban una relación hasta hace muy pocos días", agregó el intendente.

"Nosotros ayer una vez ocurrido el hecho hemos puesto a nuestros equipos de salud mental, a nuestros equipos que trabajan justamente en violencia, desde el punto mujer, a trabajar y a disposición primero de la justicia y por supuesto de la familia, y hemos acompañado a la familia en este momento", cerró Demarchi.,