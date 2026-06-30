Dictan la prisión preventiva de Claudio Barrelier y la madre de la adolescente será querellante: así avanza la causa Agostina

El fiscal Raúl Garzón resolvió avanzar con la prisión preventiva de Claudio Barrelier, principal acusado por el crimen, y además aceptará a Melisa Heredia, madre de la joven, como querellante particular.

La medida cautelar mantendrá a Barrelier detenido mientras continúa la investigación. No implica una condena, sino una decisión procesal destinada a garantizar el desarrollo de la causa hasta que el expediente llegue a juicio.

Las pericias en la casa de Claudio Barrelier

El hombre enfrenta una imputación por abuso sexual y por homicidio triplemente calificado, bajo las figuras de femicidio, alevosía y criminis causae, al considerar la fiscalía que el asesinato habría sido cometido para ocultar el presunto abuso sexual. En caso de ser hallado culpable en un juicio, la pena prevista es la prisión perpetua.

La madre de Agostina se incorpora a la querella

Otro de los movimientos importantes dentro del expediente será la incorporación de Melisa Heredia como querellante particular. Hasta ahora, la representación de la familia estaba integrada por los abuelos maternos de la adolescente y por su padre, quienes intervienen en la causa con patrocinio de distintos abogados.

Con esta decisión, Heredia también podrá participar activamente del proceso judicial, acceder al expediente, solicitar medidas de prueba y acompañar la acusación impulsada por la fiscalía.

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Según trascendió de fuentes vinculadas al expediente, antes de adoptar la decisión los investigadores revisaron en profundidad todas las circunstancias relacionadas con el vínculo que la mujer había mantenido con Barrelier, sin encontrar elementos que justificaran sospechas en su contra.

Durante ese período también fueron descartadas distintas versiones que circularon en redes sociales y que intentaban vincularla con el crimen.

Qué sostiene la investigación

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Barrelier habría engañado a Agostina para que concurriera a su vivienda de barrio Cofico con el argumento de colaborar en una supuesta sorpresa destinada a su madre.

La reconstrucción del expediente ubica a la adolescente ingresando al domicilio durante la noche del sábado 24 de mayo. La autopsia determinó que falleció horas después y estableció indicios compatibles con un presunto abuso sexual previo al homicidio.

Para los investigadores, tras el crimen el acusado trasladó el cuerpo hasta un descampado ubicado en barrio Ampliación Ferreyra con el objetivo de ocultarlo.

La causa reúne registros telefónicos, testimonios y otras evidencias que permitieron reconstruir buena parte de los movimientos realizados entre el ingreso de la adolescente a la vivienda y el hallazgo de su cuerpo.

Otros tres imputados y una investigación que sigue abierta

Además de Barrelier, la causa tiene otros tres imputados: Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero, pareja del principal acusado.

Los tres están acusados de presunto encubrimiento agravado por mediar un contexto de violencia de género. Fassetta y Andreani ya declararon ante el fiscal y rechazaron haber colaborado con Barrelier, mientras que Palmero aún debe prestar declaración indagatoria.