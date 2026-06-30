Caso Insaurralde: allanaron la casa en la que Jesica Cirio vivió con Piccirillo para saber si allí fue la filmación con los billetes

Por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, efectivos de la Gendarmería Nacional allanaron en las últimas horas la casa del barrio privado Nordelta donde convivieron la conductora Jesica Cirio y su exesposo, el empresario Elías Piccirillo.

El operativo, ejecutado en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que involucra al exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde, tuvo como objetivo principal determinar si el vestidor que aparece en los videos recientemente difundidos —donde se observan valijas y cajas con millones de dólares ocultos entre la ropa— pertenece a dicha propiedad.

La medida judicial buscaba verificar o descartar de forma urgente el escenario de las filmaciones publicadas la semana pasada, las cuales inicialmente se sospechaba que correspondían a la mansión de San Vicente que Cirio compartía con Insaurralde. Durante la inspección en la casona de Nordelta —que según las crónicas Piccirillo habría adquirido por 2,8 millones de dólares como obsequio para la modelo y que actualmente se encuentra alquilada a una familia ajena a la causa—, los gendarmes tomaron registros fotográficos y fílmicos, y utilizaron perros adiestrados en el rastreo de divisas. El resultado dio negativo, comprobándose que las imágenes con los dólares no fueron registradas en ese inmueble.

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