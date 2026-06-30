Fernando de Andreis defendió el rol del PRO en el Gobierno: “Difícilmente estaría de pie sin nosotros”

El secretario general del PRO, Fernando de Andreis, aseguró que el Gobierno nacional no habría podido sostenerse sin el respaldo legislativo de su espacio político, al tiempo que celebró la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete y rechazó que el PRO haya tenido responsabilidad en la salida de Manuel Adorni.

En una entrevista con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, el dirigente cercano a Mauricio Macri sostuvo que el cambio en la Jefatura de Gabinete representa una oportunidad para dotar de mayor previsibilidad y orden a la gestión de Javier Milei, luego de la oficialización del reemplazo mediante el decreto 548/2026.

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El PRO reivindicó su peso dentro del oficialismo

Durante la entrevista, De Andreis remarcó el rol que desempeñó el PRO desde el inicio de la gestión libertaria y aseguró que el espacio fue determinante para garantizar la gobernabilidad.“Hoy no hay ley que salga sin los votos del PRO”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que “este gobierno difícilmente estaría en pie si no hubiese sido por la banca del PRO en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores”.

El dirigente también recordó el respaldo que, según su visión, Mauricio Macri brindó al Ejecutivo durante los momentos de mayor tensión económica del año pasado. En particular, mencionó el contexto en el que el Gobierno requirió asistencia del Tesoro de Estados Unidos para contener una corrida cambiaria y señaló que el expresidente fue quien salió públicamente a respaldar la gestión.

Además, comparó la situación actual con la experiencia de Cambiemos y sostuvo que durante el mandato de Macri hubieran valorado contar con un aliado parlamentario con el nivel de acompañamiento que, a su juicio, hoy ofrece el PRO.

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Negó que el PRO haya impulsado la salida de Adorni

De Andreis también rechazó las versiones que adjudican al PRO haber presionado para desplazar a Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. “Es muy injusto decir que el PRO lo termina volteando”, sostuvo, al considerar que los problemas que enfrentó el exfuncionario fueron consecuencia de su propia conducta.

En esa línea, afirmó que “Adorni se voltea solo” y aseguró que, según su interpretación, el exjefe de Gabinete incluso “le mintió al Gobierno”.

El dirigente explicó que las críticas formuladas por el PRO no estuvieron vinculadas a una disputa interna, sino que respondían a cuestionamientos que Mauricio Macri había expresado desde el momento en que Milei anunció su designación, al considerar que no reunía las condiciones necesarias para ocupar uno de los cargos más importantes del Poder Ejecutivo.

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Asimismo, sostuvo que las polémicas personales que rodearon a Adorni terminaron afectando al Gobierno en un contexto de alta sensibilidad económica y social. Consultado sobre el nombramiento del nuevo jefe de Gabinete, De Andreis expresó un fuerte respaldo a Diego Santilli y destacó su trayectoria dentro del PRO.

“Lo celebramos”, afirmó, al recordar que fue ministro de la Ciudad de Buenos Aires y vicejefe de Gobierno durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Según explicó, espera que Santilli aporte mayor tranquilidad, previsibilidad, orden y fluidez en la administración nacional. También destacó que recibió referencias positivas sobre su relación con los gobernadores y manifestó su confianza en que cumpla con la obligación constitucional de concurrir regularmente al Congreso para brindar informes de gestión.

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Al mismo tiempo, negó que la incorporación de dirigentes del PRO al Gobierno pueda interpretarse como una “infiltración” dentro de La Libertad Avanza y recordó que el acompañamiento político al presidente Milei comenzó inmediatamente después del balotaje de 2023.

Rechazó las críticas de Milei contra Macri

Otro de los ejes de la entrevista fue la respuesta a las recientes declaraciones de Javier Milei, quien acusó al gobierno de Mauricio Macri de haber “estafado a los argentinos” con el reperfilamiento de la deuda en pesos.

De Andreis rechazó esa caracterización y aseguró que no la comparte “en lo más mínimo”. Si bien reconoció que la administración de Cambiemos cometió errores, afirmó que la acusación del Presidente “no es cierta”.

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El dirigente evitó profundizar el enfrentamiento y consideró que el contexto exige mantener la calma y priorizar la gestión. En ese sentido, sostuvo que comprende el nivel de presión que enfrenta Milei, aunque remarcó que considera injusto dirigir ese malestar hacia Macri.

Además, definió al expresidente como un dirigente que actuó con “enorme generosidad” y recordó que el propio Milei había reconocido anteriormente que su gobierno fue el que inició el camino hacia el cambio político.

El llamado a preservar la unidad

Sobre el final de la entrevista, De Andreis planteó que la principal prioridad del oficialismo y del PRO debe ser preservar la unidad política.

Según indicó, Argentina atraviesa una oportunidad histórica por el desarrollo de sectores estratégicos como Vaca Muerta, el litio, la minería, la agroindustria y la inteligencia artificial, aunque advirtió que ese escenario solo podrá consolidarse si los sectores que impulsan el cambio actúan de manera coordinada.

En ese marco, sostuvo que las diferencias electorales deberían postergarse para el próximo año y advirtió que una fractura entre el Gobierno y sus aliados podría facilitar el regreso del kirchnerismo.

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Finalmente, De Andreis apeló a su experiencia como exsecretario general de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri para reflexionar sobre el funcionamiento de la Casa Rosada.

Según explicó, el ejercicio del poder suele dificultar la escucha de quienes se encuentran fuera de la gestión cotidiana, por lo que consideró fundamental que el Gobierno encuentre mecanismos para incorporar opiniones y recibir ayuda de dirigentes que no forman parte del núcleo de decisiones diarias.

CS/fl