La imagen del presidente Javier Milei volvió a mostrar señales de recuperación en Córdoba, mientras que el gobernador Martín Llaryora logró estabilizar su nivel de aprobación tras las caídas registradas en los últimos meses. Al mismo tiempo, un nuevo estudio electoral ubica a Gabriel Bornoroni como el opositor con mayor potencial para disputar la Gobernación en 2027.

Los datos surgen de una encuesta realizada por la consultora Sicchar, que relevó 1.070 casos entre el 23 y el 28 de junio, con un esquema mixto de entrevistas presenciales y digitales en toda la provincia.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el consultor Carlos Sicchar explicó que el principal cambio se observa en la evolución de la imagen presidencial. "Encontramos una aprobación de Javier Milei del 51% y una desaprobación del 47%. El presidente está recuperando de a poco su imagen positiva", sostuvo.

Según el consultor, la mejora comenzó luego del impacto político que generó el denominado "caso Adorni", que había deteriorado la percepción pública del Gobierno nacional.

"Ahora, desprendiéndose de ese conflicto, seguramente va a tener alguna recuperación y podrá volver a hablar de la cuestión económica, que sigue siendo su principal fortaleza", señaló.

El informe muestra que Milei recuperó tres puntos respecto de la medición de mayo, aunque todavía permanece lejos del 61% de aprobación que registraba en enero.

Llaryora vuelve a rozar el 50% de aprobación

Actualmente, Martín Llaryora registra 49% de aprobación y 43% de desaprobación, luego del retroceso observado en las mediciones anteriores.

Luis Juez amenaza con bloquear al “árbitro” de las próximas elecciones si no se hacen públicas las entrevistas

Durante la entrevista, Sicchar vinculó esa mejora con el cambio de foco en torno al caso del femicidio de Agostina Vega. "El reclamo por la inseguridad había impactado negativamente, pero hoy la sociedad ya identifica ese caso principalmente con la Justicia y comienza a despegar al gobernador de esa situación", explicó.

El escenario electoral: Bornoroni es quien más se acerca

En una competencia con todos los espacios políticos, Llaryora obtiene 34,5%, seguido por Luis Juez con 14,2%, Rodrigo de Loredo con 11,2% y Gabriel Bornoroni con 8,4%, mientras que un alto porcentaje permanece entre indecisos, voto en blanco o quienes aseguran que no votarían.

Sin embargo, el panorama cambia cuando la encuesta plantea enfrentamientos directos. En un "mano a mano": Llaryora 39,1% - Gabriel Bornoroni 35,8%; Llaryora 38,8% - Rodrigo de Loredo 32,4%; Llaryora 38,5% - Luis Juez 29,4%.

Para Sicchar, el dirigente libertario aparece fortalecido por el respaldo presidencial. "Bornoroni representa la marca Milei. El voto libertario en Córdoba hoy es más una identificación con el Presidente que con candidatos propios", afirmó.

Un cuarto del electorado todavía no define su voto

El estudio también advierte que el principal actor de la próxima elección aún no tiene candidato. Dependiendo del escenario planteado, entre 25% y 32% del electorado permanece indeciso, votaría en blanco o directamente no sabe qué hará.

"Ese segmento va a terminar definiendo quién gobierne Córdoba. Hoy es mucho más grande que la diferencia que existe entre Llaryora y cualquiera de sus competidores", analizó Sicchar.