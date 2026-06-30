Mercado laboral: dónde estarán las mayores oportunidades de empleo en los próximos meses

Las intenciones de contratación en Argentina continúan en terreno positivo, aunque muestran señales de moderación. Así lo revela la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el tercer trimestre de 2026, que ubicó la Expectativa Neta de Empleo (ENE) en 6%, cuatro puntos porcentuales por debajo del primer trimestre del año y apenas un punto por encima del mismo período de 2025.

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El relevamiento, realizado entre más de 750 empleadores argentinos, refleja que el mercado laboral mantiene una perspectiva de crecimiento, aunque con mayor cautela frente al contexto económico. De acuerdo con el informe, los desafíos económicos aparecen como la principal razón que lleva a las empresas a evaluar reducciones de personal.

En detalle, el 33% de las empresas prevé incrementar su dotación entre julio y septiembre, mientras que el 29% anticipa recortes, el 36% no espera cambios y apenas el 2% aún no definió sus planes de contratación.

La ENE surge de restar el porcentaje de empleadores que planean disminuir personal del porcentaje de aquellos que esperan aumentarlo, una metodología que ManpowerGroup utiliza desde hace más de seis décadas para anticipar la evolución del empleo.

Sectores con mejores perspectivas

El informe muestra una marcada diferencia entre actividades económicas. El sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales encabeza las expectativas de contratación con una ENE de 30%, seguido por Finanzas y Seguros (25%), Automotriz (22%), Sector Público, Salud y Servicios Sociales (18%) y Tecnología y Servicios de TI (14%).

En el otro extremo, el sector de Información registra una expectativa negativa de -2%, mientras que Construcción y Bienes Raíces, Manufactura y Comercio y Logística muestran previsiones más moderadas, entre 4% y 6%.

Si se compara con igual trimestre del año anterior, Tecnología y Servicios de TI fue el sector que más mejoró sus perspectivas, con un crecimiento de 28 puntos porcentuales, mientras que frente al trimestre previo el mayor avance correspondió a la industria automotriz.

Las empresas medianas lideran las contrataciones

Por tamaño de organización, las empresas con 250 a 999 empleados son las que muestran mayor dinamismo, con una ENE de 14%, además de exhibir la mayor mejora interanual. Las pequeñas empresas presentan expectativas más moderadas: las de menos de diez empleados registran una ENE de 1%, mientras que las compañías con entre 10 y 249 trabajadores se ubican entre 5% y 5%. En contraste, las organizaciones con más de 1.000 empleados muestran perspectivas negativas para el próximo trimestre.

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El NOA y la Patagonia, las regiones más optimistasin

Las diferencias regionales también son significativas. El Noroeste Argentino (NOA) lidera las expectativas de contratación con una ENE de 17%, seguido por Patagonia con 14% y el AMBA con 7%. En tanto, el NEA registra una expectativa de 4%, Cuyo se mantiene en 0% y la región Pampeana es la única que presenta una expectativa negativa, con -2%.

Argentina, por debajo del promedio mundial

En la comparación internacional, Argentina continúa rezagada respecto del promedio global. Mientras la expectativa neta de empleo mundial alcanza el 26%, el país registra apenas 6%, ubicándose al mismo nivel que Alemania y por debajo de economías de la región como Brasil (37%), México (28%), Perú (27%), Colombia (22%) y Chile (12%). Los mercados más optimistas son India y Puerto Rico, ambos con 48%.

Inteligencia artificial y habilidades blandas, las prioridades de las empresas

Más allá de las expectativas de contratación, la encuesta también indagó sobre las tendencias que marcarán el mercado laboral. Los empleadores consideran que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, junto con los programas de capacitación (upskilling y reskilling), son los factores con mayor impacto para mejorar la productividad.

En los procesos de selección, pese al crecimiento de las soluciones basadas en IA, la revisión de currículums por parte de una persona continúa siendo el recurso más valorado, incluso por encima de las herramientas automatizadas.

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En cuanto a las competencias más buscadas, las empresas priorizan las habilidades blandas, con la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo como la capacidad más valorada, seguida por liderazgo, pensamiento crítico, alfabetización digital y adaptabilidad.

En el plano técnico, las organizaciones están dispuestas a pagar un diferencial por perfiles vinculados a Ventas y Marketing, Operaciones y Logística, el uso de herramientas de inteligencia artificial, el desarrollo de aplicaciones de IA y las capacidades en TI y análisis de datos.