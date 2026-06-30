Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos filman en Córdoba: ¿Qué lugares eligieron?

Este lunes 29 arrancó en las calles de Córdoba el rodaje de Estúpidamente tuyo, la nueva película de Netflix que trae como dupla protagónica a Benjamín Vicuña y Mónica Antonópulos y los actores ya recorren las calles de Córdoba.

Para esta nueva historia, la producción seleccionó lugares emblemáticos de distintos puntos de la ciudad:

El gran protagonista de las locaciones es el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU), ubicado en la Plaza España. Este espacio cultural tendrá varias escenas rodadas allí. El despliegue incluye filmaciones en la Ciclovía Elevada de barrio General Paz; el histórico Paseo del Buen Pastor en el corazón de Nueva Córdoba, y la tradicional calle Libertad, según informaron desde la producción.

Detrás de cámara

Para llevar adelante las escenas el municipio coordinó un megaoperativo que involucra a las áreas de Tránsito, Transporte, Alumbrado Público, Guardia Urbana y la Policía de la Provincia, garantizando que el rodaje conviva en armonía con el día a día de los vecinos.

Héctor "Pichi" Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, expresó el orgullo que representa para la gestión recibir un proyecto de esta magnitud. El funcionario destacó que la llegada de Netflix es una muestra de confianza en la infraestructura y los profesionales locales. Además, subrayó que cada producción de este nivel se traduce directamente en trabajo para técnicos, artistas y proveedores cordobeses, potenciando la economía creativa de la provincia y llevando los paisajes de la ciudad a millones de pantallas en todo el mundo.