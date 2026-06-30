La crisis en el canal de streaming Blender sumó un nuevo capítulo, luego de que este lunes el conductor "insignia" Tomás Rebord revelara que recibió una intimación judicial para realizar su programa y denunciara que el medio no tenía cámaras, sonido ni personal para salir al aire. Aseguró que está dispuesto a conducir el ciclo de manera remota desde Estados Unidos, donde está de vacaciones, e ironizó con dedicar el programa a los negocios del dueño del canal, Augusto Marini, en la provincia de Misiones.

El conflicto se produce cuatro días después del despido de diez productores que habían hecho un reclamo salarial. Desde entonces, las autoridades de Blender analizan una reestructuración de su grilla, que en menos de una semana perdió varios de sus ciclos diarios, entre ellos Hay Algo Ahí, el programa de Rebord, uno de los de mayor audiencia del canal.

Qué dijo Tomás Rebord sobre la situación en Blender

"BLENDER me notificó judicialmente para que me apersonara a hacer el programa antes conocido como Hay Algo Ahí el día de hoy", escribió el conductor en sus redes sociales.

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Según relató, el domingo en el canal se presentó una escribana para constatar las condiciones de trabajo. "Constatamos que no había ni cámaras, ni sonido, ni personal para poder salir al aire, como consta en la CD (carta documento) que les mandé. Son los problemas que suelen aparecer cuando despedís a todo el personal de un día para el otro (básicamente no podés hacer el programa)", detalló.

Pantalla a negro y despidos masivos: la rebelión al aire en Blender que expuso el drama salarial

Rebord, quien afirmó que su viaje a Estados Unidos por el Mundial de Clubes coincidía con un período de vacaciones previamente acordado con la empresa, aseguró además que no tiene inconvenientes en realizar el programa a distancia.

"No tengo ningún problema en salir hoy mismo (por el lunes) al aire a las 21 horas de manera remota, tal como habíamos acordado para ocasiones especiales", expresó. En ese contexto, agregó en tono irónico que podría hacer "un especial sobre la provincia de Misiones, su esquema productivo y sistema de financiamiento", en alusión a Augusto Marini, propietario de Blender, quien desarrolla actividades empresariales vinculadas a los sectores de energía y salud en esa provincia.

Mientras continúa el conflicto laboral en Blender, este lunes volvieron al aire los programas encabezados por Mauro Szeta y José María Listorti, aunque permanecen suspendidos el programa de Rebord, y Último Aviso, conducido por Fiorella Sargenti.

Al iniciar su programa ¡Qué Día!, Szeta expresó su respaldo a los trabajadores despedidos y cuestionó la forma en que se realizaron las desvinculaciones.

"Es un día triste. Me solidarizo con los compañeros despedidos de acá, de Blender, que no estoy de acuerdo tampoco en las formas que se aplicaron. Espero que la empresa los reincorpore a cada uno de ellos", afirmó. Y agregó: "Nos toca contar lo que pasa, solidarizarnos, abrazarlos y pedir que se los reincorpore. Pedimos que los compañeros sean reincorporados ya".

Otros integrantes del ciclo también se pronunciaron sobre el conflicto. Lu Iacono dijo sentirse "angustiada" y sostuvo que lo importante es que los trabajadores sean reincorporados. El humorista Tomás "Quintín" Palma afirmó que le resultaba difícil hacer humor en ese contexto y señaló que "la transformación será que ellos puedan volver a laburar". En tanto, el exfutbolista Hugo Lamadrid atribuyó los despidos a "una decisión política e ideológica de la empresa".

Tomás Rebord sorprendido por la reacción de su comunidad stream

José María Listorti habló en LAM de una situación "muy incómoda" y explicó que decidió continuar con su programa debido a las obligaciones contractuales que mantiene con la empresa y al impacto que, según evaluó, tendría una paralización total del canal.

"No se quedan sin trabajo 10, se quedan sin trabajo 40 o 50" empleados si no hacemos el resto de los programas, afirmó desde Miami, donde se encuentra por el Mundial. "Yo quiero solidarizarme, pero también tengo un contrato que no puedo dejar de cumplir, sino tengo un quilombo legal. Es una situación muy incómoda y todavía no sé cómo resolverla", agregó.

Rebord y el "superataque"

La salida del aire de Hay Algo Ahí se produjo después de que fueran desvinculados varios integrantes de su equipo de producción. Rebord calificó la medida como "un superataque" contra el programa y aseguró que fueron despedidos todos los trabajadores que integraban su equipo.

"No me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros", sostuvo el conductor, quien también se encuentra en Estados Unidos por el Mundial de Clubes. Además, puso en duda la continuidad del ciclo al afirmar que "no hay programa" sin el equipo que lo acompañó desde su llegada a Blender a comienzos de 2024.

El conflicto también alcanzó a Último Aviso. El jueves pasado, durante la transmisión del programa, Fiorella Sargenti interrumpió la emisión para solidarizarse con los despedidos y cuestionar las desvinculaciones.

"No podemos seguir haciendo el programa así. Si tocan a uno, tocan a todos, así es como funciona la solidaridad laboral", agregó antes de levantar la emisión. Desde entonces, el ciclo permanece fuera de la programación.

La decisión de Cale Group, empresa propietaria de Blender, provocó una de las mayores crisis desde la creación del canal y mantiene en suspenso la continuidad de parte de su programación, mientras persiste el conflicto con los trabajadores despedidos.

Sugus Leunda contra el productor: "Un perrito de compañía"

Agustina Sugus Leunda, productora de contenidos políticos y pareja de Rebord, posteó con dureza contra el productor Iván Liska.

"El peor productor general que se haya visto, un Smithers vestido de lino, un perrito de compañía profundamente imbécil", le apuntó.

"Nuestro deporte preferido fue reír de las pelotudeces que proponía", lo descalificó.

ÑT