Tomás Rebord rompió el silencio tras el conflicto en Blender: "Esto es un superataque, despidieron a todo mi equipo de producción"

El conflicto salarial y la tensión interna en el canal de streaming Blender sumaron un capítulo crítico. Tras conocerse la desvinculación masiva del equipo de producción de Hay algo ahí, el periodista y conductor Tomás Rebord rompió el silencio a través de un video en sus redes sociales para fijar su postura. Visiblemente afectado, calificó la medida como un "superataque" y apuntó contra las autoridades de la señal por la falta de comunicación y el destrato hacia los trabajadores.

Un "ataque" en plena ausencia

El descargo de Rebord comenzó contextualizando la drástica decisión de la empresa, la cual ocurrió mientras él se encuentra físicamente lejos del canal. "Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción", arrancó el conductor, quien además reveló el hermetismo con el que se manejó la dirección de la emisora. "Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación, y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron. A mí no me queda otra que interpretar esto como un superataque a mi persona, al programa y a los compañeros", sentenció.

Para Rebord, la medida atenta directamente contra la identidad del ciclo que conduce. "Las personas que hacen Hay algo ahí son miembros constitutivos de la esencia del producto. No hay programa sin ellos. No logro entender qué es lo que el medio pretende que suceda haciendo un programa sin gente; no se puede hacer", argumentó.

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Pantalla a negro y despidos masivos: la rebelión al aire en Blender que expuso el drama salarial

La línea roja: la dignidad no es negociable

Si bien el conflicto se enmarca en una disputa de índole económica, el periodista trazó un límite ético tajante respecto al accionar de la empresa, criticando el uso de personal de seguridad para ejecutar las desvinculaciones. "Todos los medios negocian. Todos los medios pueden tener una negociación salarial que se complica un poco, pero esto es otra cosa. Una decisión de rajar a todo un equipo de trabajo con gente de seguridad en el canal... Yo no estoy logrando entender qué está pasando". Y agregó "No voy a dejar a ninguno de mis compañeros tirados. Son mis amigos, son mis amigas. Lo único que voy a decir públicamente, porque creo que corresponde, es que no se negocia sobre la dignidad de las personas".

El regreso del "Sistema Agob" para resistir

Ante la urgencia económica de su equipo, Rebord anunció una medida inmediata para garantizar un respaldo financiero independiente de la empresa: la reactivación de Agob.ar, la plataforma de suscripción comunitaria que utilizaba en sus proyectos previos.

"Vamos a volver a lanzar el sistema Agob con un objetivo bastante menos feliz, pero no por eso menos necesario: bancar la parada principalmente de los compañeros que se están quedando ahora sin laburo, aunque sea para darles un poco de margen o algo de espalda hasta que, esperemos, se aclare esta situación", explicó a sus seguidores.

Incertidumbre sobre el futuro de Hay algo ahí

Hacia el final de su mensaje, el conductor admitió su preocupación y los nervios ante un panorama que calificó como "una c......". La falta de interlocución con los directivos de Blender deja el futuro del formato en un limbo absoluto.

"No terminamos de entender si tenemos trabajo, si no tenemos trabajo, si la decisión es levantar todo el programa o si la decisión es levantar el medio y hacer otra cosa", confesó, cerrando con un agradecimiento a la audiencia por el apoyo recibido: "Gracias por bancar lo que hacemos y por disfrutar del programa que supimos hacer, al menos hasta ahora".

El comunicado de la empresa y de los trabajadores



Ante la situación Blender dio a conocer un comunicado que se difundiò en redes sociales donde sostiene: "BLENDER es una empresa que genera trabajo para más de 100 personas, honra sus compromisos y cumple en tiempo y forma con todas sus obligaciones. En las últimas horas, un grupo reducido de personas adoptó conductas incompatibles con los valores de la compañía, intentando condicionar el funcionamiento del canal mediante la utilización de su propia pantalla como mecanismo de presión en el marco de una negociación entre las partes.En un contexto como el actual, BLENDER continuará invirtiendo, generando empleo y trabajando para ofrecer cada día el mejor contenido a su comunidad".

Por su parte, los trabajadores difundieron el siguiente comunicado: "Como habrán visto, la empresa anunció el despido de al menos 10 compañeros. El motivo no fue comunicado formalmente, pero ocurrió después de un pedido de cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios del 2026.Reclamamos la reincorporación inmediata de todos los trabajadores despedidos y esperamos que el medio revierta la decisión de dejar sin su fuente de sustento a nuestros compañeros. Queremos volver a trabajar y salir al aire con normalidad lo más pronto posible.