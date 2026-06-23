Jorge Macri preadjudicó el Canal de la Ciudad al dueño de Blender y Carajo

La Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó otorgar la concesión de la señal pública porteña a Cale Group, la empresa de Augusto Marini. La firma ofreció pagar $50 millones mensuales, lo que representa ingresos por $3 mil millones para la Ciudad durante los cinco años del contrato. Una licitación sin el visto bueno del gobierno nacional de Javier Milei.

La licitación del Canal de la Ciudad entró en su etapa decisiva y, si no prosperan las impugnaciones, el Gobierno porteño adjudicará en los próximos días la concesión de la señal pública a Cale Group, la empresa del joven empresario Augusto Marini, dueño de los canales de streaming Blender y Carajo.

Augusto Marini, dueño del streaming más oficialista y de Blender, cerró un contrato millonario con Trenes Argentinos.

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Cale Group ofreció pagar un canon de $50 millones por mes para quedarse con el gerenciamiento operativo del canal durante cinco años. La cifra supera ampliamente la única propuesta competidora, la de Argentinos Media, del empresario Marcelo González, titular de la emisora radial AM 950 y representante de Abel Pintos, que había ofertado $15 millones mensuales.

“La empresa se hará cargo del gerenciamiento del Canal de la Ciudad tras la decisión de la Comisión de Evaluación de Ofertas, al cumplir con todos los requisitos legales, técnicos, administrativos y económico-financieros del pliego. Cale Group Media será ahora responsable de la totalidad de los aspectos técnicos, operativos y comerciales del canal.”, confirmaron a PERFIL desde el gobierno porteño. Para esa gestión, Marini contrató a una profesional de gran trayectoria en los medios como Liliana Parodi, exgerenta de Programación de Grupo América.

El Canal de la Ciudad es el principal medio audiovisual público del Gobierno porteño, la señal fue creada en 2003 bajo el nombre de Ciudad Abierta y en 2016 fue relanzada como Canal de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, con una programación orientada a la información, la cultura y la cobertura de eventos de interés general. Actualmente cuenta con unos 150 trabajadores entre personal periodístico, técnico y administrativo.

La licitación lanzada por el Gobierno porteño no solo incluía al Canal de la Ciudad. También contemplaba la concesión de las radios públicas La Once Diez y FM 2x4. Sin embargo, ninguna empresa presentó ofertas para gerenciar esas emisoras, por lo que ambos procesos quedaron desiertos y deberán redefinirse en el futuro.

El avance de la licitación se produjo pese a la oposición del Gobierno nacional. El interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Martín Ozores, intimó en varias oportunidades a la Ciudad para que suspendiera el proceso al considerar que la concesión podría entrar en conflicto con el principio de "indelegabilidad" previsto en la normativa de servicios de comunicación audiovisual. Desde la administración porteña rechazaron esa interpretación y sostuvieron que el objetivo de la iniciativa es reducir el costo de los medios públicos sin resignar el control estatal sobre la señal.