Dos ciudades de Córdoba se posicionan entre las cinco con mejor calidad de vida del país

Río Tercero fue reconocida como la ciudad con mejor calidad de vida del país, de acuerdo con el primer Índice de Hábitat Urbano (IHU), un estudio elaborado por la Fundación Tejido Urbano sobre la base de los datos oficiales del Censo Nacional 2022. La ciudad cordobesa obtuvo 85,17 puntos sobre 100 y encabezó el ranking nacional entre los 34 aglomerados urbanos de más de 100.000 habitantes evaluados.

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El IHU mide las condiciones del hábitat urbano a partir de siete dimensiones: hacinamiento, viviendas compartidas por más de una familia, viviendas irrecuperables, viviendas recuperables, acceso a servicios básicos, seguridad en la tenencia y acceso a la propiedad. En esos indicadores, el hacinamiento crítico afecta a menos del 1,5% de los hogares de Río Tercero, mientras que las viviendas irrecuperables representan menos del 1,2% del total. Además, la cobertura de servicios básicos supera los estándares nacionales y alcanza a más del 90% de los hogares, factores que explican su liderazgo en el ranking.

En contraste, el informe advierte que uno de los desafíos pendientes es el acceso a la vivienda propia, ya que registra un porcentaje elevado de hogares inquilinos, una situación común en ciudades con mercados inmobiliarios dinámicos. Detrás de Río Tercero se ubicaron el Gran San Luis (84,95 puntos), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (83,95), el Gran Mendoza (83,43) y el Gran Córdoba (82,51), que también quedó entre los cinco mejores posicionados del país.

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Además del primer puesto alcanzado por Río Tercero, Córdoba volvió a sobresalir en el relevamiento nacional al ubicar también al Gran Córdoba entre los cinco aglomerados urbanos con mejor calidad de vida del país. La capital provincial obtuvo 82,51 puntos, favorecida por bajos niveles de hacinamiento (2,5% de los hogares), viviendas irrecuperables (0,6%), viviendas compartidas por más de una familia (1,8%), viviendas deficitarias recuperables (4,8%) y problemas de seguridad en la tenencia (8,8%).

El informe, sin embargo, identifica un desafío importante para la ciudad. Córdoba aparece entre los aglomerados con mayores déficits en acceso a servicios básicos, particularmente en la cobertura de agua potable y cloacas, una problemática que afecta a más de la mitad de los hogares y que le otorga un puntaje 0 en ese componente del índice. Según la Fundación Tejido Urbano, esta situación está vinculada principalmente a procesos de expansión urbana que no fueron acompañados por el desarrollo de la infraestructura necesaria. Además, la ciudad figura entre las que presentan una mayor proporción de hogares inquilinos, un indicador asociado a las dificultades de acceso a la vivienda propia.

El informe también refleja las profundas desigualdades territoriales que existen en Argentina. En el extremo inferior del ranking aparecen el Gran Resistencia, Santiago del Estero-La Banda, Formosa, Gran San Juan y Gran Catamarca, ciudades donde se concentran mayores déficits en infraestructura, acceso a servicios esenciales, calidad de las viviendas y condiciones generales del hábitat. Según la Fundación Tejido Urbano, estas diferencias evidencian la necesidad de impulsar políticas públicas que permitan reducir las brechas entre las distintas regiones del país y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

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Un índice basado en datos oficiales

El Índice de Hábitat Urbano fue construido exclusivamente con información proveniente del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Para ello se agruparon distintos indicadores en cuatro grandes dimensiones:

Calidad de la vivienda.

Acceso a infraestructura y servicios.

Condiciones socioeconómicas.

Equipamiento y conectividad de los hogares.

Cada aglomerado recibió una puntuación de entre 0 y 100, donde los valores más altos representan mejores condiciones de hábitat urbano. Según la Fundación Tejido Urbano, el índice busca ofrecer una mirada integral sobre la calidad de vida en las ciudades argentinas, contemplando tanto las características de las viviendas como el acceso efectivo a servicios fundamentales para el desarrollo cotidiano de la población.