Córdoba, primera en el país con servicio de lockers inteligentes para pasajeros

El Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella se convertirá en la primera terminal aérea de Argentina en incorporar lockers automáticos para el guardado de equipaje. La iniciativa, que comenzará a regir a partir del 1 de julio, busca ofrecer a los pasajeros nacionales e internacionales una alternativa de mayor comodidad y libertad de movimiento durante sus traslados.

El sistema permitirá a los viajeros almacenar sus pertenencias de manera autónoma y segura por el tiempo que requieran, desde unas pocas horas hasta varios días. La propuesta surge de un acuerdo con WeKeep, empresa radicada en la provincia de Córdoba y especializada en soluciones de guarda de equipaje, que ya opera en 16 países y más de 80 ciudades del mundo.

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Los lockers funcionarán los siete días de la semana, las 24 horas, lo que habilita a los pasajeros a aprovechar de otra forma sus tiempos de espera, escalas, arribos anticipados o estadías en la ciudad, sin necesidad de cargar con sus valijas durante esos lapsos.

El fundador de WeKeep, Carlos Carrara, explicó los fundamentos de la propuesta y vinculó la iniciativa con una tendencia más amplia entre los viajeros actuales. "Cada vez más pasajeros buscan experiencias de viaje más flexibles. Poder dejar el equipaje de forma segura dentro del aeropuerto les permite aprovechar su tiempo de una manera completamente diferente, ya sea para trabajar, recorrer la ciudad o simplemente esperar con mayor comodidad su próximo vuelo", señaló.

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El servicio contempla tres tamaños de locker, pensados para distintos volúmenes de equipaje. El modelo M, de 40 por 30 por 80 centímetros, tiene capacidad para un carry-on y una mochila pequeña. El modelo L, de 40 por 50 por 80 centímetros, admite una valija de hasta 23 kilos o, en su defecto, dos carry-on y una mochila. El modelo XL, de 40 por 65 por 80 centímetros, permite guardar una valija de 23 kilos junto a dos mochilas, o bien tres carry-on.

Por el lanzamiento del servicio, los pasajeros accederán a un descuento promocional del 20% durante el período inaugural. Con esa rebaja, las tarifas partirán desde los 8 dólares por día de guardado.

La llegada de los lockers automáticos ubica al Aeropuerto de Córdoba como pionero en el país en la adopción de una tecnología que ya es habitual en las principales terminales aéreas y centros turísticos del mundo. Con esta incorporación, la administración del aeropuerto suma una herramienta adicional orientada a mejorar la experiencia de los miles de pasajeros que circulan a diario por una de las terminales aéreas con mayor movimiento de la Argentina.