Cursó cinco años en una escuela Montessori y ahora debe rendir toda la secundaria para validar sus estudios

Un alumno de 17 años que cursó de primero a quinto año en una escuela Montessori de Villa Rivera Indarte deberá rendir nuevamente materias de toda su trayectoria secundaria para obtener la certificación oficial. El caso de Simón surgió cuando intentó cambiarse de colegio para cursar sexto año y distintas instituciones rechazaron su ingreso por dudas sobre la validez de los certificados emitidos.

La situación fue contada por su mamá, Gabriela Marazza, en una entrevista por Punto a Punto Radio, donde explicó que su hijo realizó toda la secundaria bajo la modalidad Montessori y que durante esos años rindió evaluaciones externas para acreditar sus estudios. "Las escuelas Montessori no son parte de la currícula oficial, pero se pueden hacer porque el chico a final de año rinde un examen en una escuela que le da acreditación oficial”, explicó Marazza.

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Según relató, durante los primeros dos años Simón rindió en un IPEM rural de Córdoba. Luego, desde tercer año, la institución informó a las familias que los exámenes pasarían a realizarse mediante una escuela denominada Ambrela, de Estados Unidos, asegurando que la certificación mantendría validez oficial.

El conflicto apareció cuando el joven decidió cambiar de institución para cursar sexto año junto a sus compañeros, ya que la escuela Montessori no realiza el viaje de egresados a Bariloche. Tras varios rechazos en colegios de la zona, la familia acudió al Ministerio de Educación para conocer la situación.

Desde el organismo provincial indicaron que Simón debía ingresar a un IPEM y rendir como alumno libre toda la trayectoria escolar. Según explicó su mamá, deberá rendir el ciclo básico en julio y cuarto y quinto año en septiembre, mientras continúa cursando sexto año. “Para que a él a fin de año le entreguen el analítico de todo su secundario cursado, tiene que rendir de primero a quinto año”, señaló.

Demanda colectiva en marcha

La familia sostiene que el caso no sería aislado y que otros estudiantes de la institución atraviesan una situación similar. Por ese motivo, comenzaron a organizar una demanda colectiva contra el colegio. “Estamos elaborando la demanda porque esto es una estafa penal que el colegio hace a todas las familias”, afirmó Marazza, quien indicó que la presentación judicial será contra la dueña de la institución, Lucía Mengo.

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Además del reclamo legal, la madre explicó el impacto que tuvo la situación en su hijo, que debe preparar los exámenes mientras continúa con sus actividades escolares y deportivas. “Él tiene que rendir en tres días nueve materias, que abarcan tres años de estudios. Rinde matemática primero, segundo y tercero en un solo examen”, contó. Marazza aseguró que Simón cuenta con acompañamiento familiar, escolar y psicológico para atravesar el proceso.

Además, en medio del conflicto, Gabriela contó que recibió una notificación judicial en su contra mientras avanzaba con los reclamos por la situación de su hijo. Según relató, la denuncia llegó de manera inesperada y desconoce quién la presentó. “Mientras estaba haciendo una nota en otra radio, tocaron el timbre, Simón fue a atender y me traen una denuncia que me hacen a mí. Han actuado muy rápido, donde me hacen comparecer mañana con abogados, si lo tuviese, en la Secretaría del Doctor Moyano, en carácter de denunciada”.