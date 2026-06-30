Un gremio cerró paritaria récord y llevará el salario inicial a casi $2,6 millones en julio 2026

La paritaria aceitera volvió a destacar dentro del mapa salarial argentino y deja una foto difícil de seguir para el resto de los gremios. Tras varias semanas de negociación, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo anunciaron un acuerdo con las cámaras empresarias del sector que llevará el salario inicial a casi $2,6 millones desde julio.

Según informó la Federación Aceitera en un comunicado publicado en su sitio oficial, el entendimiento fue alcanzado con representantes de CIARA, CIAVEC y CARBIO, las cámaras que agrupan a empresas de la industria aceitera, de aceites vegetales y de biocombustibles. El acuerdo establece que el salario inicial de la categoría peón pasará a $2.578.400 a partir del 1° de julio de 2026 y a $2.719.040 desde el 1° de septiembre.

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Además, las partes acordaron el pago de una suma retroactiva correspondiente a los meses de mayo y junio de 2026, que será abonada junto con los haberes de junio.

Qué dijeron desde CIARA-CEC tras el acuerdo paritario

Desde el sector empresario también destacaron el cierre de la negociación. En un comunicado, CIARA-CEC sostuvo: “Se arribó finalmente a un acuerdo salarial con los sindicatos aceiteros. La industria logró hacer sentar a los sindicatos a negociar únicamente salarios”. Según la cámara, el acuerdo “cubre todo el año 2026” y está basado en el Índice de Precios al Consumidor del INDEC estimado vía el REM, el Relevamiento de Expectativas de Mercado. “El monto total acumulado es del 29,5%. Esto garantiza la paz social durante todo el año”, señalaron.

El convenio se cerró luego de semanas de tensión en la actividad y tras la huelga nacional aceitera realizada el 27 de mayo. Desde el gremio remarcaron que la negociación se apoyó en el reclamo de un salario mínimo vital y móvil sectorial, calculado según el costo de una vida digna para un trabajador sin carga de familia en jornada legal.

En su comunicado, la organización sindical sostuvo que ese criterio debe contemplar nueve necesidades básicas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Con ese argumento, los aceiteros volvieron a defender una metodología propia de negociación que suele ubicar a la actividad entre las de mejores ingresos del mercado formal.

La paritaria se da en un contexto de fuerte discusión por la recomposición de los ingresos, con sectores privados que buscan no perder contra la inflación y gremios que intentan recuperar poder adquisitivo después de la caída acumulada en los últimos años. En ese escenario, el caso aceitero sobresale porque fija un piso salarial muy por encima del promedio de buena parte de las actividades registradas.

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Desde el sindicato también cuestionaron el contexto político y laboral en el que se produjo la negociación. En el comunicado, señalaron que el acuerdo fue alcanzado mientras el Gobierno y las patronales impulsan una agenda que, según la mirada gremial, apunta contra derechos laborales y contra el ejercicio de la huelga.

Con el nuevo entendimiento, los trabajadores aceiteros tendrán desde julio un salario inicial de $2.578.400 y, dos meses después, un nuevo piso de $2.719.040.

Del lado empresario, el dato central es que la negociación quedó encuadrada para todo 2026, con una pauta acumulada del 29,5% y el compromiso de estabilidad en una actividad clave para el ingreso de divisas.

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