Luego de varias semanas de intensa negociación, finalmente se alcanzó un acuerdo en la paritaria aceitera. Representantes de las empresas agroexportadoras y de los sindicatos del sector se reunieron este lunes en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde lograron cerrar las negociaciones salariales.

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Según informaron la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, el acuerdo eleva el salario inicial de la categoría peón a $2.578.400 a partir del 1° de julio y a $2.719.040 desde el 1° de septiembre. Además, las empresas abonarán una suma retroactiva correspondiente a mayo y junio, que se liquidará junto con los haberes de junio.

El entendimiento llegó tras el vencimiento de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, período durante el cual las partes no habían conseguido consensuar un incremento salarial.

Un acuerdo que garantiza la paz social

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) destacaron en un comunicado que el acuerdo se alcanzó luego de que la negociación se concentrara "únicamente en salarios". Según la entidad empresaria, el convenio tendrá vigencia durante todo 2026 y contempla un incremento salarial acumulado del 29,5%, calculado sobre la base de la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.

La cámara también sostuvo que el entendimiento "garantiza la paz social durante todo el año".

Por su parte, los sindicatos señalaron que durante la negociación defendieron su reclamo de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, basado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. Además, remarcaron que las empresas estaban en condiciones de afrontar el incremento salarial, al sostener que representaba "apenas el 0,1% de la facturación anual" del sector.

De la negociación participaron el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), que en conjunto representan a entre 10.000 y 12.000 trabajadores del sector.

Acuerdo tras semanas de tensión

La negociación había atravesado varias semanas de tensión. Antes del acuerdo, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían propuesto un esquema de actualización salarial mensual atado a la inflación medida por el Indec, al sostener que los salarios del sector ya acumulaban una recomposición cercana al 14% desde enero. Las entidades empresarias también cuestionaron que los sindicatos incorporaran a la discusión planteos que, a su entender, excedían el ámbito salarial.

Los gremios, por su parte, rechazaron esa propuesta por considerarla insuficiente y acusaron a las empresas de negociar de "mala fe". Además, sostuvieron que el salario debía ajustarse al concepto de salario mínimo, vital y móvil previsto en la Constitución y la Ley de Contrato de Trabajo. Según sus cálculos, un trabajador aceitero debía percibir en mayo un ingreso de $2.802.754 para cubrir las necesidades de una familia.

FN/ML