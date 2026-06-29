lunes 29 de junio de 2026
POLITICA
Educación pública

Convocaron a un paro docente provincial por salarios y condiciones de trabajo

Ante el "ahogo financiero" nacional, el incremento de la violencia escolar y la falta de respuesta salarial, AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA ratificaron un paro provincial para el 30 de junio.

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Reclamo docente. Piden aumentos de sueldos que están por debajo de la línea de indigencia. | cedoc
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Los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para el próximo martes 30 de junio en reclamo de una recomposición salarial, medidas frente a los hechos de violencia en las escuelas y respuestas a una serie de demandas laborales y previsionales que, según sostienen, permanecen sin resolución.

La medida fue convocada de manera conjunta por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA bajo la consigna "¡Basta de violencias! Urgente convocatoria a paritaria por aumento salarial". Los sindicatos argumentaron que la decisión se adopta en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, conflictos crecientes en las instituciones educativas y restricciones presupuestarias que afectan al sistema educativo.

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