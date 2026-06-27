En “QR!” Eduardo Rinesi cuestionó al Gobierno: “La sociedad existe y la universidad pública es una causa colectiva”

El docente universitario Eduardo Rinesi cuestionó la política del Gobierno hacia las universidades nacionales y aseguró que la educación pública representa un valor colectivo que trasciende a quienes pasan por sus aulas. Lo hizo durante una entrevista emitida en el programa "QR!", conducido por Pablo Caruso en Canal E.

En la conversación, Rinesi celebró una reciente decisión judicial relacionada con el financiamiento universitario y sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. "Las leyes obligan a todos los ciudadanos, pero en primer lugar a quien debe promulgarlas y hacerlas cumplir", afirmó.

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Durante la entrevista, el docente consideró que el debate sobre la actualización de los fondos universitarios no debe ocultar el problema central: el respeto por las normas institucionales.

En ese sentido, señaló que más allá de las discusiones sobre montos o mecanismos de financiamiento, el punto principal es que una ley sancionada por el Congreso debe ser aplicada por el Poder Ejecutivo.

Para Rinesi, la decisión judicial representa una señal positiva para el funcionamiento institucional del país y refuerza el principio de división de poderes.

El respaldo social a las universidades

Otro de los ejes de la entrevista fue el amplio acompañamiento que recibieron las movilizaciones universitarias durante los últimos meses.

Rinesi destacó que las marchas lograron convocar a sectores muy diversos de la sociedad y sostuvo que ese apoyo demuestra que la universidad pública es valorada incluso por personas que nunca estudiaron en ella.

Como ejemplo recordó un cartel que vio durante una de las movilizaciones. "Yo no fui a la universidad pública, pero mi psicoanalista sí y me salvó la vida", recordó, para ilustrar cómo el impacto de la educación superior trasciende a quienes cursan una carrera.

Críticas al individualismo del oficialismo

Durante el diálogo con Caruso, el docente también cuestionó la concepción política y económica que, según su análisis, guía al gobierno de Javier Milei.

Rinesi afirmó que el oficialismo parte de una visión profundamente individualista que niega la existencia de la sociedad como sujeto colectivo y reduce la realidad a decisiones individuales.

En esa línea, cuestionó el discurso sintetizado en la frase "no hay plata" y sostuvo que esa mirada deja de lado el papel del Estado en áreas como la educación, la salud y la construcción de derechos.

"La sociedad existe. Existen los compromisos mutuos, existen las instituciones y existe la universidad pública", sostuvo.

Hacia el final de la entrevista, Rinesi amplió su análisis y vinculó el debate sobre las universidades con una discusión más profunda sobre la cultura y el modelo de país.

Según explicó, las instituciones educativas cumplen un papel central en la transmisión del conocimiento entre generaciones y en la construcción de una sociedad con valores compartidos.

Para el docente, el ataque a la universidad pública forma parte de una concepción que cuestiona la idea misma de comunidad y prioriza una lógica basada exclusivamente en el individuo.

En ese contexto, advirtió que el debate sobre el financiamiento universitario excede la discusión presupuestaria y refleja dos modelos contrapuestos sobre el rol del Estado, la educación y la vida en sociedad.

LB