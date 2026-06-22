La UBA entre las mejores universidades del mundo

La Universidad de Buenos Aires volvió a ubicarse entre las instituciones de educación superior más prestigiosas del planeta al mantenerse dentro del selecto grupo de las 100 mejores universidades del mundo según el ranking internacional QS World University Rankings 2026.

De acuerdo con la clasificación elaborada por la consultora británica QS Quacquarelli Symonds, la UBA se encuentra en el puesto 84 a nivel global, consolidándose como una de las universidades más destacadas de América Latina y la única de la región que permanece dentro del Top 100 mundial.

La casa de estudios argentina, fundada en 1821, es además la universidad mejor posicionada del país y una de las más reconocidas de habla hispana. El ranking QS evalúa a más de 1.500 instituciones de todo el mundo mediante indicadores que incluyen reputación académica, reconocimiento entre empleadores, producción científica, internacionalización y sostenibilidad.

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Más allá de la clasificación general, la UBA también se destacó en el ranking por disciplinas. En la edición 2026 logró ubicar cinco carreras entre las 50 mejores del mundo y doce dentro del Top 100 global, con desempeños sobresalientes en áreas como Lenguas Modernas, Ingeniería del Petróleo, Antropología, Derecho e Historia del Arte.

Especialistas en educación superior consideran que estos resultados reflejan el prestigio académico acumulado por la universidad a lo largo de su historia, así como su capacidad para formar profesionales e investigadores reconocidos internacionalmente. Entre sus egresados figuran premios Nobel, científicos, dirigentes políticos y referentes de diversas disciplinas.

La permanencia de la UBA entre las mejores universidades del planeta representa un reconocimiento a la educación pública argentina y refuerza su posición como una de las instituciones académicas más influyentes de la región. Mientras el sistema universitario enfrenta desafíos presupuestarios y de financiamiento, el desempeño en los rankings internacionales continúa siendo un indicador de su relevancia y proyección global.