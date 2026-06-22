El consumo de huevo alcanzó un récord histórico.

Un informe realizado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas, revela que el consumo del huevo alcanzó una marca histórica de 380 unidades por persona.

De esta forma, el huevo se posiciona como el segundo alimento más importante en la dieta de la familia superado por la carne. El trabajo agrega que el 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año, superando el 15% registrado en 2023.

El consumo promedio por hogar es de entre 6 y 12 unidades por semana y la principal razón de este incremento es su acceso económico siendo la opción proteica más barata.

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El consumo crece entre los grupos etarios de 20, 35 y 50 y 65 años quienes impulsaron la tendencia.

En cuanto al mercado, se producen más de 18.200 millones de huevos al año, lo que permite abastecer el mercado interno y exportar a más de 65 destinos.

Según datos de Capia, en el sector hay casi 60 millones de gallinas ponedoras, se generan más de 30.000 empleos y la facturación supera los 2.200 millones de dólares con exportaciones que rondan los 50 millones de dólares.

