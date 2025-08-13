Argentina batió su récord histórico de consumo de huevos.

La Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), indicó que el consumo de huevo en Argentina alcanzó una cifra histórica de 380 unidades por habitante durante el primer semestre de 2025,

El número registró un incremento significativo respecto a las 363 unidades registradas en todo 2024.

La producción también estableció un nuevo récord durante el período, con 384 huevos per cápita, mientras que el sector genera más de 18.000 millones de huevos anuales que abastecen el mercado interno y se exportan a más de 65 destinos internacionales.

El aumento en el consumo trajo de la mano la reducción en los precios del producto.

El informe de la Capia, además arrojó que el maple de 30 unidades experimentó una baja de casi el 30% desde mayo, pasando de precios promedio de $9.000 en abril-mayo a $6.500 en agosto.

Los números evidenciados en el análisis, posicionan al país como el segundo mayor consumidor mundial de este alimento, superado únicamente por México.