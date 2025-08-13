Por qué es récord el consumo de huevos en Argentina

La Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) informó que el consumo de huevos durante el primer semestre de 2025 en Argentina alcanzó las 380 unidades por habitante.

La entidad precisó que la producción en el mismo período fue de 384 huevos per cápita, lo que constituye un récord en el país.

Javier Prida, presidente de CAPIA, consideró que "el consumidor se ha sofisticado bastante" y que "el huevo es un alimento irremplazable, saludable, accesible, principalmente en las generaciones sub 45 (años)".

"Hoy 30 por ciento de la población argentina, cuando se nombran 10 alimentos, pone al huevo como la primera opción", detalló en declaraciones a Radio Continental.

¿Cómo es el consumo en Córdoba?

Cecilia Contini, vendedora mayorista, contó que en “este último tiempo ha avanzado bastante el consumo de huevos". "Supongo que se debe a la alimentación porque un huevo es mucho mejor que comer un plato de fideos. Equivale a lo que es un pedazo de carne. Se puede decir que hemos duplicado el consumo", agregó en declaraciones a Telefe Córdoba.

La comerciante, que hace 16 años que tiene su negocio, señaló que "hay familias que compran por 3 maples y se lo dividen entre ellos". "La gente hoy desayuna con huevo, cosa que no era antes habitual", precisó.

¿Cuál es el precio?

"El huevo nunca aumentó por una cuestión de inflación, aumentó por una cuestión de oferta y demanda. Hoy por hoy está dentro de un precio estable", consideró Contini.

"Un maple de huevos de primera postura, estamos hablando de un 1,5 kg que pesa, lo estaba vendiendo a 4.500 pesos. Hoy en día con 4.500 pesos no llegás a comprar medio kilo de molida", ejemplificó.

"De ahí lo más caro que puede haber, si vamos al huevo grande, 7.000 pesos. Aún así sigue siendo más económico que la carne", concluyó Contini.