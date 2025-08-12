Perfil
Llaryora anunció un fondo de $10 mil millones para impulsar startups tecnológicas

El gobernador presentó en Río Cuarto un plan integral para fortalecer la innovación y la sustentabilidad en el sector agroindustrial cordobés. El foco estará puesto en acelerar el crecimiento de las startups vinculadas a la agrobioindustria en Córdoba.

Público en la Agtech Week de Río Cuarto | Cedoc
Perfil Redacción Córdoba

En el inicio de la Agtech Week 2025, evento clave para el desarrollo tecnológico del agro, Martín Llaryora confirmó la creación de un fondo millonario destinado a financiar emprendimientos que buscan transformar la producción con nuevas tecnologías, fortaleciendo así el vínculo entre el Estado, la academia y el sector privado.

Martín Llayora anuncia una inversión para Agtech

En la Sociedad Rural de Río Cuarto, el gobernador explicó que este fondo buscara acelerar el crecimiento de las startups vinculadas a la agrobioindustria en Córdoba. “Antes de fin de año vamos a estar haciendo un fondeo, porque queremos que Córdoba acelere en todo lo que tenga que ver con los vectores vinculados a las startups”, aseguró el gobernador.

La Agtech Week, que se extenderá hasta el miércoles, reunirá a más de 30 expertos nacionales e internacionales que debatieron sobre digitalización, inteligencia artificial y los nuevos perfiles profesionales necesarios para el sector.

Empresario tecnológico en la Agtech de Río Cuarto



Este evento, organizado por el Clúster AgTech Río Cuarto con el apoyo del Gobierno provincial y la Municipalidad local, apunta a consolidar a la región como un polo de innovación y desarrollo tecnológico agroindustrial. Empresarios e inversores coincidieron en que la provincia ofrece un entorno favorable para el desarrollo agtech.

Basurales en Córdoba: multas de hasta $21 millones para infractores ambientales

Luciano Nicora, de Pampa Start VC, sostuvo que “hay una oportunidad enorme y mucho por desarrollar”. En tanto, Germán Di Bella, director agrícola de Bio 4, resaltó que “el clúster es fruto de una política pública que eliminó la dislexia entre lo público y lo privado”.

Primer día: innovación, inteligencia artificial y nuevos perfiles

La agenda inaugural incluyó conferencias de figuras internacionales como Rebeca Hwang (Kalei Ventures y Stanford), quien analizó el impacto de la inteligencia artificial en el agro; y de expertos nacionales como Raimundo Peñafort (Insights) y Gustavo Martini (AACREA), quienes abordaron el uso de datos para la toma de decisiones.

En paralelo, se inauguró el laboratorio Ceres Demeter, se realizó el Encuentro Interclúster y se desarrollaron charlas temáticas como “Mujeres e Inversiones” y sesiones de softlanding para empresas interesadas en radicarse en la ciudad.

Segunda jornada: genética, internacionalización y capital de riesgo

El martes, la programación continuará con un panel sobre edición génica a cargo de Claudia Nari (Inari) y Carlos Becco (consultor AgTech), seguido por un debate sobre startups locales y el interés de Estados Unidos y Brasil en el ecosistema argentino.
La jornada cerrará con un panel de fondos de inversión de riesgo (VC) integrado por Pampa Start, GridX y Galicia Venture, moderado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender.

“Esto es un hito histórico que se tiene que volver a repetir, y es fruto de mucho trabajo y un reconocimiento a Río Cuarto, que está en el top 10 en Latinoamérica en materia de Agtech”, destacó Llaryora, quien también remarcó la necesidad de que el trabajo conjunto entre lo público y privado sea el motor del progreso. Por su parte, el secretario de Gobierno de Río Cuarto, Guillermo de Rivas, valoró la importancia del evento para posicionar a la ciudad como centro de referencia en tecnología aplicada al agro y potenciar la competitividad regional.

