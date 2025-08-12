Perfil
Basurales en Córdoba: multas de hasta $21 millones para infractores ambientales

Los transportistas que cometan infracciones por disposición ilegal de residuos podrán enfrentar la pérdida definitiva de su licencia de conducir profesional. Parte de lo recaudado por las multas será destinado a la creación de un fondo específico para financiar acciones de remediación ambiental en la ciudad.

En el marco de una política de control ambiental más estricta, la Municipalidad de Córdoba incrementó hasta 10 veces el valor de las multas por disposición ilegal de residuos en terrenos públicos o privados. La medida fue aprobada por amplia mayoría en el Concejo Deliberante mediante la ordenanza 13.543 y publicada en el Boletín Oficial N.º 4.392.

Con estas modificaciones, el municipio busca desalentar la formación de basurales y la disposición ilegal de desechos, prácticas que han generado conflictos ambientales y que, según las autoridades, se han vuelto cada vez más frecuentes.

Las sanciones, expresadas en Unidades Económicas Municipales (UEM) —actualmente de $10.808—, contemplan fuertes aumentos y la incorporación de infracciones antes no previstas.

Entre los cambios más relevantes, se establece que no mantener condiciones de higiene en baldíos, obras inconclusas o propiedades desocupadas implicará multas de 50 a 200 UEM, es decir, entre $540.400 y $2.161.600, un incremento del 800% al 1.000% respecto a los valores anteriores.

Para predios de más de 3.000 m2, el mínimo se eleva a 200 UEM y el máximo a 2.000 UEM, lo que representa sanciones de entre $2.161.600 y $21.616.000.

BASURALES

Más castigos por quema de residuos y vuelco ilegal

La ordenanza también endurece las penas por quema de hojas, restos de poda, pastizales o basura, aunque no se generen incendios, con multas de 50 a 200 UEM. Esto significa elevar el mínimo diez veces y cuadruplicar el máximo anterior.

La misma escala aplica a quienes tiren neumáticos en espacios públicos o baldíos. Si la infracción la comete una empresa o comercio, la multa sube a entre 200 y 2.000 UEM.

En el caso de generadores, transportistas o responsables de residuos sólidos urbanos, el incumplimiento será sancionado con entre 200 y 2.000 UEM, y si se utiliza un vehículo para la infracción, se podrá inhabilitar la licencia de conducir y suspender beneficios municipales.

El dinero recaudado por infracciones graves al artículo 219 del Código de Convivencia se destinará al Fondo de Recuperación Ambiental y Saneamiento de Basurales, con el objetivo de financiar acciones de limpieza y remediación en áreas afectadas.

Contexto: olores en zona norte

La medida se anuncia pocos días después de un episodio que generó preocupación en Córdoba: la Municipalidad localizó un predio privado convertido en basural, situado sobre el Canal Maestro Norte, entre la Autovía Córdoba–Juárez Celman y la avenida La Voz del Interior, como posible origen del olor penetrante que afectó a varios barrios de la zona norte.

