Para Ritondo, el "desafío" de Santilli será "vencer al populismo" en la Provincia y llamó a LLA y el PRO a ir juntos

El presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, dijo que la gestión de Diego Santilli como jefe de Gabinete será "un paso más en el desarrollo político" del dirigente, a quien ve para competir en la provincia de Buenos Aires en 2027.

"Diego va a estar en la gestión y en consolidación del cambio", al que "hay que blindarlo ante cualquier posibilidad de que vuelva el populismo", afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia.

En esa línea, marcó que la nueva función de Santilli "es un paso más del desarrollo político de Diego, donde va a demostrar su capacidad de gestión y eso siempre suma para un desafío como es la provincia de Buenos Aires".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Jorge Asís sobre Santilli: "Consolida el Segundo Gobierno Nacional de PRO, con presidente alquilado, el extrapartidario Javier Milei"

Sobre las posibilidad de una alianza electoral entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia, Ritondo dijo: "No hay que cometer los mismos errores de terminar en distintas listas que permitan fácilmente al populismo volver a retener la provincia”.

Y definió: "En la Provincia de Buenos Aires hay que vencer a quien lidera el populismo, que es Axel Kicillof".

"Si queremos un cambio en serio debemos ir juntos en la Provincia de Buenos Aires", concluyó Ritondo.

Día 930: Santilli, el Ministro “Transformista”

Ritondo llenó de elogios a Santilli: “Es una muy buena noticia para la gestión. Es un cuadro político con trayectoria probada, tiene experiencia en gestión ejecutiva y una capacidad de diálogo que lo ha mostrado con gobernadores y con actores políticos que en estos momentos es bueno y demanda ese lugar que ya demostró en su paso como ministro del Interior".

Ritondo sobre la salida de Adorni: "Una muy buena noticia"

Al mismo tiempo celebró la salida de Manuel Adorni del cargo que ahora ocupará Santilli.

“El paso al costado de Adorni es una muy buena noticia. El Gobierno y los que queremos el cambio podemos concentrarnos ahora en lo que realmente importa, en una agenda de transformaciones que los argentinos estamos esperando y que debemos avanzar. Desde el Pro veníamos sosteniendo que el ruido político innecesario solo perjudicaba al Gobierno y al esfuerzo de los argentinos”, señaló.

LT