La Paritaria Nacional determinó la actualización de las remuneraciones para el período junio-agosto de 2026 correspondiente al personal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Sistema Federal de Manejo del Fuego. El esquema, homologado originalmente mediante el Decreto N° 192/21, establece los nuevos montos de los sueldos básicos y los adicionales por grado que rigen de forma específica a partir del 1° de junio de 2026.

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La normativa estipula que los valores presentados en la grilla sectorial se encuentran sujetos a la publicación del decreto homologatorio correspondiente. Asimismo, las planillas oficiales detallan que las remuneraciones indicadas no contemplan la suma fija remunerativa y no bonificable, por única vez, de $50.000 pautada para el mes de agosto, como tampoco incluyen el adicional fijo de $4.000 para haberes menores a $60.000 a enero de 2020.

Los sueldos básicos y adicionales por categoría

Fijate cómo se componen los salarios iniciales de referencia de acuerdo a la categoría del escalafón técnico y operativo para los brigadistas desde el 1° de junio:

- Categoría B5: El sueldo básico para el grado 0 se ubicó en $1.168.269,80, mientras que el grado 1 ascendió a $1.215.789,60, el grado 2 alcanzó los $1.264.206,00 y el grado 3 se fijó en $1.315.312,20. En las escalas superiores de esta misma categoría, el grado 4 se posicionó en $1.367.315,00, el grado 5 llegó a $1.422.007,60, el grado 6 quedó en $1.479.390,00, el grado 7 se estableció en $1.545.738,40, el grado 8 alcanzó $1.615.673,20, el grado 9 se ubicó en $1.688.297,80 y el grado 10 cerró en $1.764.508,80.

- Categoría B4: Las remuneraciones de este agrupamiento se estructuraron partiendo de $1.015.847,80 para el grado 0, $1.057.091,40 para el grado 1 y $1.099.231,60 para el grado 2. Los siguientes niveles contemplan $1.144.061,60 para el grado 3, $1.189.788,20 para el grado 4, $1.236.411,40 para el grado 5, $1.286.621,00 para el grado 6, $1.336.830,60 para el grado 7, $1.378.074,20 para el grado 8, $1.420.214,40 para el grado 9 y un techo de $1.463.251,20 para el grado 10.

- Categoría B3: Los montos salariales asignados para el mes de junio comenzaron en $913.635,40 en el grado 0, moviéndose a $951.292,60 para el grado 1 y a $988.949,80 para el grado 2. En la continuidad del escalafón, el grado 3 se fijó en $1.028.400,20, el grado 4 en $1.069.643,80, el grado 5 en $1.101.024,80, el grado 6 en $1.134.199,00, el grado 7 en $1.169.166,40, el grado 8 en $1.204.133,80, el grado 9 en $1.239.997,80 y el grado 10 en $1.276.758,40.

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- Categoría B2: La grilla previó para esta división un ingreso de $833.838,00 en su grado 0, $867.908,80 en el grado 1, $901.979,60 en el grado 2 y $937.843,60 en el grado 3. Para los grados subsiguientes del personal técnico se determinaron valores de $974.604,20 en el grado 4, $1.004.192,00 en el grado 5, $1.043.642,40 en el grado 6, $1.086.679,20 en el grado 7, $1.119.853,40 en el grado 8, $1.153.027,60 en el grado 9 y $1.187.098,40 en el grado 10.

- Categoría B1: El haber de referencia se posicionó en $788.111,40 para el grado 0, en $820.389,00 para el grado 1, en $852.666,60 para el grado 2 y en $887.634,00 para el grado 3. La escala continuó con $922.601,40 en el grado 4, $960.258,60 en el grado 5, $998.812,40 en el grado 6, $1.038.262,80 en el grado 7, $1.069.643,80 en el grado 8, $1.101.024,80 en el grado 9 y $1.134.199,00 en el grado 10.

- Categoría B0: Constituye el escalón inicial de la estructura, registrando un sueldo de $700.244,60 en el grado 0, $728.935,80 en el grado 1, $757.627,00 en el grado 2 y $787.214,80 en el grado 3. Completando todo el personal, el grado 4 se ubicó en $818.595,80, el grado 5 en $851.770,00, el grado 6 en $885.840,80, el grado 7 en $921.704,80, el grado 8 en $948.602,80, el grado 9 en $977.294,00 y el grado 10 llegó a $1.006.881,80.

Adicionales por tramo, suplementos y compensaciones

Mirá los suplementos fijos determinados por la paritaria, calculados según los porcentajes sobre la asignación de la categoría correspondientes para el mes de junio:

- Adicional por Tramo Intermedio: Fijó sumas de $175.240,47 para la categoría B5, $152.377,17 para la B4, $137.045,31 para la B3, $125.075,70 para la B2, $118.216,71 para la B1 y $105.036,69 para la B0.

- Adicional por Tramo Avanzado: Fijó sumas de $350.480,94 para la categoría B5, $304.754,34 para la B4, $274.090,62 para la B3, $250.151,40 para la B2, $236.433,42 para la B1 y $210.073,38 para la B0.

- Suplemento por Capacitación Profesional: Otorgó valores de $408.894,43 para B5, $355.546,73 para B4, $319.772,39 para B3, $291.843,30 para B2, $275.838,99 para B1 y $245.085,61 para B0.

- Suplemento por Capacitación Técnica: Estableció asignaciones de $292.067,45 para la categoría B5, $253.961,95 para la B4, $228.408,85 para la B3, $208.459,50 para la B2, $197.027,85 para la B1 y $175.061,15 para la B0.

- Suplemento por Función de Responsabilidad Superior: Se asignaron partidas específicas de $268.980,00 para la categoría B5 y de $179.320,00 para la categoría B4 de los cuadros jerárquicos.

- Compensación por Función de Coordinación: La planilla con vigencia en junio fijó sumas de $268.980,00 para el nivel de Brigada y de $179.320,00 para el nivel de Cuadrilla.

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- Compensación Extraordinaria: Se pautó un monto de $114.764,80 por día para el personal condicionado a situaciones operativas especiales contempladas en el decreto sectorial.

- Suplemento por Formación Universitaria: Representó sumas complementarias de $233.653,96 para B5, $203.169,56 para B4, $182.727,08 para B3, $166.767,60 para B2, $157.622,28 para B1 y $140.048,92 para B0.

- Suplemento por Formación Terciaria: Fijó montos adicionales de $116.826,98 para B5, $101.584,78 para B4, $91.363,54 para B3, $83.383,80 para B2, $78.811,14 para B1 y $70.024,46 para B0.

- Adicional por Personal Contratado Operativo: Otorgó montos fijos de $87.620,24 para B5, $76.188,59 para B4, $68.522,66 para B3, $62.537,85 para B2, $59.108,36 para B1 y $52.518,35 para B0.

- Adicional por Planta Permanente: Determinó asignaciones de $87.620,24 para B5, $76.188,59 para B4, $68.522,66 para B3, $62.537,85 para B2, $59.108,36 para B1 y $52.518,35 para B0.

El valor de la Unidad Retributiva (U.R.) de referencia para el cálculo de todo el sistema de remuneraciones de los brigadistas del manejo del fuego se fijó en $896,60 a partir del primero de junio.

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