La Paritaria Nacional determinó la actualización de las remuneraciones para el período junio-agosto de 2026 correspondiente al personal del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El nuevo esquema, homologado originalmente mediante el Decreto N° 109/07, establece las asignaciones básicas y los adicionales por grado que rigen de forma específica a partir del 1° de junio de 2026 para todos los agrupamientos del organismo.

Salarios del equipo de salud estatal para el mes de junio

Las planillas sectoriales especifican que los montos se encuentran sujetos a la publicación del decreto homologatorio respectivo. Asimismo, los registros oficiales aclaran que los valores indicados no incluyen la suma fija remunerativa y no bonificable, por única vez, de $50.000 pautada para agosto, como tampoco incorporan el adicional de $4.000 para haberes menores a $60.000 a enero de 2020.

Las escalas del nivel de ejercicio profesional y técnico

Los salarios de referencia de acuerdo a la categoría del escalafón de desarrollo industrial y administrativo para el mes de junio se componen de la siguiente manera:

- Nivel de Ejercicio Profesional - Tramo A: El sueldo para el grado 9 se ubicó en $1.393.081,60, mientras que el grado 10 alcanzó $1.485.184,00, el grado 11 se fijó en $1.577.548,80, el grado 12 llegó a $1.670.176,00 y el grado 13 cerró en $1.762.803,20.

- Nivel de Ejercicio Profesional - Tramo B: Arranca en el grado 3 con $992.396,80, siguiendo con $1.032.019,20 para el grado 4 y $1.073.216,00 para el grado 5. El grado 6 percibe $1.116.249,60, el grado 7 suma $1.160.857,60, el grado 8 se fijó en $1.207.302,40, el grado 9 en $1.255.584,00, el grado 10 en $1.360.019,20, el grado 11 en $1.414.336,00 y el grado 12 cierra en $1.527.430,40.

El poder de compra efectivo creció tras siete meses

- Nivel de Ejercicio Profesional - Tramo C: El sueldo del grado 1 es de $820.524,80, el grado 2 cobra $837.843,20 y el grado 3 se fijó en $855.424,00. El grado 4 tiene $873.267,20, el grado 5 posee $891.635,20, el grado 6 cuenta con $910.265,60, el grado 7 dispone de $929.420,80, el grado 8 alcanza $948.838,40 y el grado 9 se ubicó en $968.780,80. Los últimos niveles perciben $1.001.056,00 para el grado 10, $1.033.331,20 para el grado 11, $1.065.344,00 para el grado 12 y $1.097.619,20 para el grado 13.

- Nivel de Ejercicio Técnico/Administrativo - Tramo A: Esta escala particular registra haberes de $1.010.502,40 para el grado 10, $1.073.740,80 para el grado 11, $1.136.979,20 para el grado 12 y $1.200.217,60 para el grado 13.

- Nivel de Ejercicio Técnico/Administrativo - Tramo B: El ingreso para el grado 4 se estableció en $746.265,60, el grado 5 pasó a $772.505,60, el grado 6 quedó en $799.532,80, el grado 7 llegó a $827.347,20 y el grado 8 acumuló $856.473,60. Por su parte, el grado 9 cobra $886.387,20, el grado 10 suma $941.753,60, el grado 11 percibe $997.382,40 y el grado 12 finaliza en $1.052.748,80.

- Nivel de Ejercicio Técnico/Administrativo - Tramo C: El sueldo inicial del grado 1 es de $607.980,80, el grado 2 es de $623.200,00, el grado 3 se ubicó en $638.681,60, el grado 4 en $654.688,00 y el grado 5 en $670.956,80. En la continuidad de la grilla, el grado 6 cobra $687.750,40, el grado 7 tiene $705.068,80, el grado 8 dispone de $722.649,60, el grado 9 percibe $740.755,20, el grado 10 cuenta con $770.406,40, el grado 11 tiene $799.795,20, el grado 12 llega a $829.446,40 y el grado 13 cierra en $858.835,20.

Sueldos para el nivel auxiliar y cargos de conducción

La grilla salarial vigente del organismo tecnológico también define las escalas para el personal de apoyo y las funciones de carácter ejecutivo y de jefatura en las dependencias:

- Nivel Auxiliar - Tramo A: El personal incluido en este sector percibe $716.876,80 para el grado 10, $748.364,80 para el grado 11, $779.852,80 para el grado 12 y $811.340,80 para el grado 13.

- Nivel Auxiliar - Tramo B: El haber para el grado 5 se fijó en $570.982,40, el grado 6 en $586.464,00, el grado 7 en $602.208,00, el grado 8 en $618.476,80 y el grado 9 en $635.008,00. Los escalones superiores cobran $652.326,40 para el grado 10, $683.814,40 para el grado 11, $715.302,40 para el grado 12 y $746.790,40 para el grado 13.

Sueldos del personal del SENASA en junio de 2026

- Nivel Auxiliar - Tramo C: El grado 1 percibe $387.302,40, el grado 2 cobra $429.811,20, el grado 3 suma $481.504,00, el grado 4 tiene $495.936,00 y el grado 5 cuenta con $510.892,80. Avanzando en el tramo, el grado 6 recibe $526.374,40, el grado 7 tiene $542.118,40, el grado 8 cobra $558.387,20, el grado 9 percibe $574.918,40, el grado 10 suma $592.236,80, el grado 12 llega a $623.724,80, el grado 13 cuenta con $655.212,80 y el grado 14 cierra en $686.700,80.

- Función Ejecutiva Nivel 1 (Gerente General): Dispone de una remuneración asignada de $1.893.216,00.

- Función Ejecutiva Nivel 2 (Gerente): Tiene pautado un ingreso mensual de $1.621.894,40.

- Función Ejecutiva Nivel 3 (Subgerente): El salario para este cargo jerárquico se ubicó en $1.271.065,60.

- Función de Jefatura Nivel 4 (Director de Centro / Director de Delegación Regional / Coordinador): Registra un cobro de $539.232,00.

- Función de Jefatura Nivel 5 (Jefe de Departamento / Asesor Técnico de Presidencia): Le corresponde un monto de $425.088,00.

- Función de Jefatura Nivel 6 (Coordinador de Unidad Técnica / Jefe de Departamento 2): Percibe una suma de $311.993,60.

- Función de Jefatura Nivel 7 (Tesorero / Jefe de División / Supervisor): El haber mensual quedó en $271.846,40.

- Función de Jefatura Nivel 8 (Jefe de Laboratorio o Sección): Se estableció un pago de $164.000,00.

- Función de Jefatura Nivel 9 (Jefe de Laboratorio 2 o Sector): Dispone de una asignación fija de $118.080,00.

- Función de Jefatura Nivel 10 (Jefe de Sección 1): El salario determinado para el mes de junio es de $78.720,00.

Sueldos de la planta del INCAA en junio de 2026

- Función de Jefatura Nivel 11 (Jefe de Sección 2): El último escalafón de conducción percibe un monto de $59.040,00.

Para la liquidación de las distintas categorías que integran el organismo, el valor de la Unidad Retributiva (U.R.) de referencia se ubicó en $262,40 a partir del primero de junio de 2026.

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