El poder de compra efectivo creció tras siete meses

El poder de compra efectivo de los salarios registró un crecimiento del 0,8% mensual, marcando la primera mejora luego de siete meses consecutivos sin avances. El dato representa una señal positiva para el consumo de los hogares, aunque los especialistas advierten que la recuperación todavía es moderada y enfrenta varios desafíos.

El incremento refleja una mejora en la capacidad de compra de los ingresos frente a la evolución de los precios. En otras palabras, los salarios lograron superar levemente a la inflación durante el período analizado, permitiendo que los trabajadores recuperen parte del terreno perdido.

Economistas sostienen que este resultado responde a una combinación de factores, entre ellos una desaceleración de la inflación y las actualizaciones salariales acordadas en distintos sectores. Sin embargo, remarcan que el nivel de recuperación aún es insuficiente para compensar el deterioro acumulado de los últimos meses.

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Una mejora del poder adquisitivo suele tener un impacto directo sobre el consumo privado, ya que las familias cuentan con mayores recursos para destinar a bienes y servicios. Esto puede traducirse en un mayor movimiento de la actividad comercial y una recuperación gradual de algunos sectores de la economía.

No obstante, los analistas señalan que la consolidación de esta tendencia dependerá de que la inflación continúe bajo control y de que las futuras negociaciones salariales permitan sostener el crecimiento real de los ingresos.

En este contexto, el dato representa un cambio de tendencia luego de un prolongado período de estancamiento. Aunque el avance del 0,8% mensual es acotado, constituye un indicador alentador para los trabajadores y para la evolución del consumo, uno de los principales motores de la economía argentina.