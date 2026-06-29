Aumenta el subte en CABA: ¿Cuánto pasará a costar el boleto y a partir de cuándo?

Desde julio aumenta el subterráneo, el boleto en la Ciudad de Buenos Aires va desde el 1º de julio a tener un nuevo valor, un ajuste del 4,1% respecto al último número que era de 1.558 pesos, que es el que aún se paga.

¿A cuánto va a ir el boleto?

Siempre y cuando tengamos la SUBE registrada, si esto no es de esa forma, tiene un valor superior, 1621, es decir, aumenta de 1558 a 1621. El tema es que desde hace meses viene aumentando con porcentajes similares incluso por encima en alguna ocasión de lo que es la inflación.

Y el problema es que los sueldos, los ingresos prácticamente no se mueven.