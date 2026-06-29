Río Tercero, es elegida como la ciudad con mejor calidad de vida en un ránking.

La ciudad cordobesa de Río Tercero fue distinguida como la localidad con mejor calidad de vida del país, de acuerdo con un reciente ranking elaborado a partir de distintos indicadores sociales, económicos y ambientales. El reconocimiento la posiciona como un ejemplo de desarrollo urbano y bienestar para sus habitantes.

El estudio evaluó aspectos clave como el acceso a la salud, la educación, la seguridad, el empleo, la infraestructura, los espacios verdes, la calidad ambiental y la disponibilidad de servicios públicos. Además, se tuvieron en cuenta variables vinculadas con el crecimiento económico y las oportunidades de desarrollo.

Según el informe, Río Tercero logró destacarse por su equilibrio entre crecimiento urbano y calidad de vida. La ciudad presenta buenos niveles de cobertura sanitaria y educativa, una amplia oferta de actividades deportivas y culturales, además de una infraestructura que acompaña el crecimiento de su población.

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Otro de los factores valorados fue la presencia de espacios públicos y áreas verdes, que favorecen la recreación y contribuyen al bienestar de los vecinos. A esto se suma un entorno con menores niveles de congestión que los grandes centros urbanos, lo que permite una mejor movilidad y una vida cotidiana más tranquila.

Los especialistas remarcaron que la calidad de vida no depende únicamente del nivel de ingresos, sino también de la posibilidad de acceder a servicios de calidad, vivir en un ambiente saludable y contar con oportunidades laborales y educativas.

El reconocimiento representa un impulso para Río Tercero, que en los últimos años consolidó inversiones en infraestructura y desarrollo urbano, fortaleciendo su perfil como una de las ciudades más importantes del interior cordobés.

Si bien el ranking refleja una fotografía del momento, sus autores señalaron que el desafío será mantener estos estándares mediante políticas públicas sostenidas y una planificación que permita acompañar el crecimiento de la ciudad sin perder los factores que hoy la convierten en un referente nacional en materia de calidad de vida.