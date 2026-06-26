Cada vez hay más porteños con dos trabajos: un 4,8% más que el año pasado.

La realidad lleva a que muchos tengan que tener dos trabajos o sumar uno nuevo o buscar uno más para poder llegar a fin de mes.

En la Ciudad de Buenos Aires creció la cantidad de porteños con más de un empleo. Esta es la información que se conoce desde el punto de vista estadístico.

Según el Instituto de Estadísticas de la Ciudad, 206.000 personas que viven en la Capital Federal combinaron más de una ocupación en el primer trimestre del año, esto es un 4,8% más que el mismo periodo del 2025.

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El tema de fondo es que el dinero no alcanza porque las variables se mueven, el salario es lo que menos se registra con esa posición, y la salida siempre está en conseguir otro trabajo.