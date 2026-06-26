Creció la cantidad de dólares bajo el colchón: son más de 200 millones, según INDEC

Los argentinos mantienen una parte significativa de sus ahorros fuera del sistema financiero. De acuerdo con los últimos datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los activos externos del sector privado alcanzaron los US$200.000 millones, una cifra que refleja el crecimiento de los dólares atesorados fuera de los bancos, comúnmente conocidos como los “dólares bajo el colchón”.

El dato surge de las estimaciones sobre los activos que poseen los residentes argentinos en efectivo, depósitos en el exterior, inversiones y otras formas de ahorro fuera del circuito financiero local.

¿Qué significa tener dólares “bajo el colchón”?

La expresión hace referencia al dinero que las personas conservan fuera del sistema bancario, generalmente en efectivo y dentro de sus hogares, cajas de seguridad o en cuentas en el exterior.

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Este comportamiento responde, en gran medida, a la búsqueda de resguardo frente a la inflación, la volatilidad económica y la incertidumbre cambiaria, factores que históricamente impulsaron a muchos argentinos a ahorrar en moneda estadounidense.

Una cifra que sigue creciendo

Según las estimaciones oficiales, el volumen de activos externos del sector privado volvió a incrementarse y ya supera los US$200.000 millones, consolidando a la Argentina como uno de los países con mayor nivel de ahorro en dólares fuera del sistema financiero doméstico.

Especialistas sostienen que parte de ese crecimiento responde tanto a la compra de divisas como a la revalorización de algunos activos financieros mantenidos en el exterior.

El desafío de atraer esos fondos

El elevado monto de dólares fuera del circuito formal representa uno de los principales desafíos para el Gobierno, que busca incentivar su incorporación a la economía mediante distintas herramientas destinadas a promover la inversión, el consumo y el financiamiento de proyectos productivos.

Desde el Ejecutivo consideran que una mayor utilización de esos recursos podría contribuir a dinamizar la actividad económica sin necesidad de recurrir a un mayor endeudamiento externo.

¿Por qué los argentinos prefieren ahorrar en dólares?

Entre las principales razones se destacan:

* La búsqueda de protección frente a la inflación.

* La experiencia de crisis económicas y devaluaciones.

* La desconfianza hacia la moneda local.

* La preferencia histórica por el dólar como reserva de valor.

Economistas coinciden en que revertir esta tendencia dependerá de la consolidación de un escenario de estabilidad macroeconómica, con menor inflación, reglas previsibles y mayor confianza en el sistema financiero. Mientras tanto, los dólares fuera del circuito bancario continúan representando una parte importante de la riqueza privada de los argentinos y un potencial recurso para impulsar la economía.