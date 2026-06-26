Buscan con drones y helicópteros a la jirafa Gracie: ofrecen una recompensa de 5000 dólares.

La desaparición de Gracie, una jirafa que escapó de un predio privado en Estados Unidos, movilizó a equipos de rescate, voluntarios y autoridades locales, que desplegaron un amplio operativo de búsqueda con drones, helicópteros y patrullas terrestres. Además, los propietarios del animal anunciaron una recompensa de 5.000 dólares para quien aporte información que permita encontrarla.

El caso despertó un enorme interés en las redes sociales, donde miles de personas siguen de cerca las novedades sobre el paradero del animal y comparten imágenes y posibles avistamientos.

Desde que se denunció la desaparición de Gracie, los equipos de búsqueda recorren amplias zonas rurales utilizando tecnología aérea para localizar a la jirafa, cuya altura facilita su identificación en espacios abiertos, aunque la vegetación y la extensión del terreno complican las tareas.

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Los drones permiten inspeccionar áreas de difícil acceso, mientras que los helicópteros sobrevuelan la región en busca de cualquier indicio del animal. Las autoridades solicitaron a los vecinos que, en caso de verla, no intenten acercarse ni perseguirla, ya que podría asustarse y desplazarse hacia zonas peligrosas.

Con el objetivo de acelerar la búsqueda, los dueños de Gracie ofrecieron una recompensa de US$5.000 para quien brinde información certera que permita localizarla. El dinero será entregado a la persona cuya información resulte clave para encontrar al animal sano y salvo.

Veterinarios y especialistas en fauna explicaron que una jirafa fuera de su hábitat habitual enfrenta distintos riesgos, entre ellos la falta de alimentación adecuada, el estrés y la posibilidad de sufrir lesiones durante sus desplazamientos.

Por ese motivo, el objetivo principal del operativo es encontrar a Gracie lo antes posible para trasladarla nuevamente a un lugar seguro.

La historia de la jirafa generó una fuerte repercusión en redes sociales y medios de comunicación. Numerosos usuarios publican mensajes de apoyo y colaboran difundiendo fotografías, mapas y posibles avistamientos.

Mientras continúa el operativo, las autoridades mantienen el pedido de colaboración ciudadana y confían en que el uso de drones, helicópteros y la participación de la comunidad permitan dar con Gracie en los próximos días.