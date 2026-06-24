Toy Story 5 superó los US$ 310 millones en su estreno mundial.

La esperada película Toy Story 5 comenzó su recorrido en los cines de todo el mundo con cifras que sorprendieron a la industria cinematográfica. La nueva entrega de la exitosa saga de animación logró recaudar más de 310 millones de dólares durante su primer fin de semana en cartelera, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos del año.

El filme, producido por Pixar Animation Studios y distribuido por The Walt Disney Company, marca el regreso de personajes emblemáticos que acompañaron a varias generaciones de espectadores y que se convirtieron en íconos de la cultura popular.

Un regreso esperado por millones de fanáticos

Desde que se anunció el desarrollo de la quinta entrega, la expectativa fue creciendo entre los seguidores de la franquicia. La historia vuelve a reunir a personajes queridos como Woody y Buzz Lightyear, quienes enfrentan nuevos desafíos en una aventura que combina humor, emoción y los valores característicos de la saga.

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Las primeras proyecciones ya anticipaban una fuerte respuesta del público, aunque los resultados finales superaron las estimaciones de varios analistas del sector.

Éxito en los principales mercados

La película tuvo una destacada recepción en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido y China, donde miles de espectadores acudieron a las salas durante los primeros días de exhibición.

El desempeño internacional fue determinante para alcanzar la cifra global superior a los 310 millones de dólares, demostrando el alcance mundial de una franquicia que mantiene su vigencia después de tres décadas.

Una de las sagas más exitosas del cine animado

Desde el estreno de Toy Story en 1995, la franquicia revolucionó la animación digital y dio origen a una de las series cinematográficas más rentables de la historia. Sus secuelas continuaron acumulando éxitos de taquilla, premios y reconocimiento de la crítica especializada.

A lo largo de los años, las películas de Toy Story lograron conectar con distintas generaciones gracias a historias centradas en la amistad, el crecimiento personal y el paso del tiempo.

Expectativas para las próximas semanas

Los especialistas consideran que el excelente debut podría impulsar a Toy Story 5 a superar nuevos récords de recaudación en las próximas semanas. El período de vacaciones escolares en numerosos países y el atractivo familiar de la producción aparecen como factores que podrían sostener una alta concurrencia a los cines.

Con un arranque contundente en la taquilla mundial, la nueva aventura de Woody, Buzz y compañía confirma que la magia de Toy Story continúa conquistando al público y mantiene a la franquicia entre las más importantes de la historia del cine de animación.