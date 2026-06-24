La escritora venezolana, Josymar Pacheco, llegó a Argentina después de atravesar un largo proceso migratorio que comenzó en Venezuela y continuó en Panamá antes de establecerse definitivamente en el país. Esa experiencia, marcada por la distancia familiar, los cambios políticos y la búsqueda de nuevas oportunidades, terminó convirtiéndose en la semilla de su primera novela “El Círculo de las Lágrimas”.

"En 2014, con apenas 20 años y la carrera de Arquitectura casi completa, tomé la decisión más valiente de mi vida, irme de mi país sin saber ni siquiera hacer arepas", recordó. Sobre la misma línea, aseveró: "Sentía que me estaba ahogando".

El comienzo de la migración en Panamá

Su primer destino fue Panamá. "Viví allí durante dos años que se sintieron como una vida entera. Fue una etapa de aprendizaje, crecimiento y adaptación", contó. En 2016 decidió emigrar nuevamente y eligió Argentina, un país que, según aseguró, terminó adoptando como propio: "Lo elegí sin importar quien gobierne porque acá sentí que encontré las piezas que me faltaban".

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Pacheco explicó que la idea de escribir surgió en 2017, mientras cursaba el CBC de Filosofía y Letras en la UBA. "Siempre me había gustado escribir y muchas personas me decían que debía escribir una novela sobre mi vida", señaló.

El libro no se fija en la preparación de una autobiografía

Sin embargo, aclaró que no quería escribir una autobiografía: "No quería escribir una autobiografía, ni tampoco un libro político. Quería escribir una novela que reflejara las heridas emocionales que se pueden vivir, los distintos tipos de violencia que se pueden atravesar y una parte de la Venezuela que yo conocí".

Asimismo, explicó que la obra aborda conflictos familiares y emocionales dentro del contexto político y social venezolano. "Mi intención es que aunque toco temas incómodos, el lector pueda reflexionar, hacerse preguntas y, sobre todo, comprender cómo los grandes acontecimientos de un país terminan impactando de alguna forma la vida de las personas", resaltó.

La importancia del contexto histórico para la ficción

La novela recorre acontecimientos ocurridos entre 1998 y 2014. Para la escritora, era imposible separar la vida cotidiana del contexto histórico. "Porque las personas no vivimos aisladas de la historia", afirmó. Luego, manifestó que, "los acontecimientos políticos, económicos y sociales de esos años formaron parte de mi infancia y adolescencia".

Además, sostuvo que muchas veces la crisis venezolana se analiza sin observar sus antecedentes: "Me interesaba que el lector entendiera que lo que se vivió y vive en Venezuela viene de mucho antes".

Pacheco reconoció que durante años dudó antes de publicar el libro. "Durante años tuve miedo de publicarla. Chávez sigue siendo una figura que genera emociones muy intensas". No obstante, aclaró que Hugo Chávez no es el protagonista de la historia: "La protagonista es Rosa y su historia". También explicó que el ex mandatario aparece en la portada porque "representa el contexto histórico en el que se desarrolla gran parte de la novela".