Ola de frío en todo el país: ¿cuáles son las provincias que están con alerta amarilla?

Una intensa masa de aire polar avanza sobre gran parte de la Argentina y provoca temperaturas extremadamente bajas, heladas generalizadas y sensaciones térmicas bajo cero en numerosas localidades. Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por frío extremo que alcanzan a varias provincias del país y advirtió sobre posibles riesgos para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Según los reportes meteorológicos más recientes, las alertas por temperaturas extremas afectan a sectores de Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, Misiones, Córdoba, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Neuquén. Además, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país continúan registrando marcas térmicas propias de una ola polar.

Los especialistas explican que el fenómeno es consecuencia del ingreso de una masa de aire de origen antártico que se desplazó desde la Patagonia hacia el centro y norte argentino. Esta situación genera heladas intensas, mínimas cercanas o inferiores a los 0°C en numerosas ciudades y condiciones propicias para la formación de escarcha durante las primeras horas de la mañana.

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En algunas regiones del país las temperaturas descendieron a niveles excepcionales. En la localidad jujeña de Abra Pampa, por ejemplo, se registraron valores cercanos a los -21°C, una de las marcas más bajas de la temporada invernal.

Las previsiones indican que el frío continuará durante los próximos días. Incluso, meteorólogos advierten que una ciclogénesis en la zona del Río de la Plata podría generar nuevas precipitaciones, fuertes vientos y reforzar las bajas temperaturas sobre el centro del país.

Frente a este panorama, las autoridades recomiendan evitar exposiciones prolongadas al aire libre durante las horas más frías, mantener una adecuada calefacción en los hogares, hidratarse correctamente y prestar especial atención a las personas más vulnerables. Mientras tanto, el invierno recién comienza y los pronósticos anticipan que las condiciones de frío intenso podrían mantenerse durante los próximos días en buena parte del territorio nacional.