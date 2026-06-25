Ola polar en el país: ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener con el monóxido de carbono?

Cuando la cantidad de oxígeno no es suficiente la combustión es incompleta, se forma el monóxido de carbono, una sustancia tóxica que ingresa al cuerpo a través de la respiración.

Puede provocar dolor de cabeza, náuseas, vómitos, desmayos e incluso la muerte. No es detectable a través de los sentidos, carece de olor, sabor y color. Tampoco irrita los ojos ni la nariz.

Es indispensable la correcta instalación de los artefactos por un gasista matriculado, y mantener bien ventilados los ambientes.

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Todo artefacto usado para quemar algún combustible puede producir monóxido de carbono. Los hogares o cocina a leña, salamandras, braceros y los vehículos con el motor encendido también lo emiten.

En dormitorios y baños solamente colocar unidades de tiro balanceado con válvula de seguridad. No usar mangueras de goma. Controlar la evacuación de los gases de la combustión.

Algunas señales de monóxido de carbono son llama de color amarilla o naranja en lugar lugar de la azul normal, aparición de manchas, suciedad o decoloración de los artefactos.

En caso de intoxicación, abrir puertas y ventanas, cerrar la llave de paso de gas, llevar a las personas afectadas a lugar abierto y ventilado. Llamar a los sistemas de emergencia 107 o 911, permanecer junto a la víctima hasta que llegue la asistencia, y tener el teléfono a mano por si se necesita más ayuda.

