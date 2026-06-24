Crecen los casos de sífilis en jóvenes de 15 a 39 años.

Advierten por el aumento de diagnósticos de sífilis en jóvenes de 15 a 39 años. Hubo más de 40.000 casos en 2025. El mayor registro de la historia argentina

La sífilis, una infección de transmisión sexual que durante años pareció estar bajo control en gran parte del mundo, vuelve a generar preocupación entre las autoridades sanitarias. En los últimos años se registró un aumento sostenido de casos, especialmente entre personas de 15 a 39 años, una tendencia que encendió las alarmas de especialistas y organismos de salud.

El crecimiento de los contagios se observa en distintos países y afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes, quienes concentran una proporción cada vez mayor de los diagnósticos.

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¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección y también puede pasar de una persona embarazada al bebé durante la gestación, dando lugar a la llamada sífilis congénita.

Si bien la infección puede tratarse eficazmente con antibióticos cuando se detecta a tiempo, la falta de diagnóstico puede provocar complicaciones graves que afectan distintos órganos del cuerpo.

¿Por qué aumentan los casos?

Los especialistas atribuyen el incremento de los contagios a varios factores. Uno de los más importantes es la disminución en el uso del preservativo, especialmente entre los jóvenes. Diversas encuestas muestran que muchas personas abandonan su utilización cuando consideran que existe confianza en la pareja o cuando buscan prevenir únicamente embarazos no deseados.

Otro factor es la falta de controles médicos periódicos. La sífilis puede no presentar síntomas evidentes durante largos períodos, lo que facilita que las personas infectadas transmitan la bacteria sin saberlo.

Además, los expertos señalan que existe una menor percepción del riesgo frente a las infecciones de transmisión sexual en comparación con décadas anteriores, así como un déficit de educación sexual y campañas de prevención sostenidas en algunos sectores de la población.

Cuáles son los síntomas

La enfermedad puede manifestarse en diferentes etapas. En la fase inicial suele aparecer una lesión o úlcera indolora en la zona de contacto. Posteriormente pueden presentarse erupciones en la piel, fiebre, inflamación de ganglios y malestar general.

Sin tratamiento, la infección puede permanecer latente durante años y, en algunos casos, derivar en complicaciones neurológicas, cardiovasculares y otros trastornos severos.

Cómo prevenir la infección

La principal herramienta de prevención continúa siendo el uso correcto y consistente del preservativo durante las relaciones sexuales. Asimismo, los especialistas aconsejan realizarse estudios de detección, dialogar abiertamente con las parejas sobre salud sexual y acudir a una consulta médica ante cualquier síntoma sospechoso.

El aumento de los casos de sífilis entre jóvenes de 15 a 39 años representa un desafío para los sistemas de salud y pone de relieve la necesidad de reforzar las campañas de información, prevención y acceso al diagnóstico para frenar el avance de una enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública.