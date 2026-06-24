Mundial 2026: subió un 300% la demanda de pasajes a Miami por el partido de la Selección Argentina

La pasión por la selección argentina volvió a reflejarse en los números. Según datos difundidos por agencias de viajes y plataformas de turismo, la demanda de pasajes aéreos hacia la ciudad de Miami registró un incremento de hasta el 300% en los días previos al próximo compromiso del conjunto nacional, generando un fuerte movimiento en el sector turístico y aeronáutico.

El fenómeno está impulsado por miles de hinchas que buscan acompañar al equipo argentino en uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico, en una ciudad que cuenta con una importante comunidad argentina y que suele convertirse en un punto de encuentro para los fanáticos albicelestes.

Fuerte interés por viajar a Estados Unidos

Las consultas para vuelos, alojamiento y paquetes turísticos crecieron de manera significativa desde que se confirmó la sede y la fecha del partido. Operadores turísticos señalaron que la demanda se concentró especialmente en salidas desde Buenos Aires, Córdoba y Rosario, aunque también se registró interés desde otras provincias.

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La posibilidad de ver en acción a figuras como Lionel Messi continúa siendo uno de los principales atractivos para los aficionados, que aprovechan la ocasión para combinar el viaje con actividades turísticas en el sur de Estados Unidos.

Aumento de precios y alta ocupación

El crecimiento de la demanda tuvo un impacto directo en la disponibilidad de vuelos y hospedajes. Diversas agencias indicaron que las tarifas aéreas experimentaron aumentos respecto de los valores habituales para esa época del año, mientras que numerosos hoteles comenzaron a registrar altos niveles de ocupación.

La situación también benefició a empresas vinculadas al turismo receptivo, alquiler de vehículos y servicios de transporte, que esperan una afluencia masiva de visitantes durante los días del evento.

Miami, una sede cada vez más elegida

Miami se ha consolidado como una de las ciudades preferidas para albergar encuentros internacionales de fútbol. Su infraestructura, conectividad aérea y amplia oferta hotelera la convierten en un destino ideal para eventos deportivos de gran convocatoria.

Además, la presencia de una numerosa comunidad latinoamericana genera un clima especial en cada presentación de la selección argentina, que suele recibir un fuerte apoyo desde las tribunas.

Impacto económico y turístico

Los especialistas destacan que este tipo de eventos genera un importante movimiento económico tanto para el sector turístico como para el comercio local. Restaurantes, centros comerciales y atractivos turísticos suelen beneficiarse del aumento de visitantes que llegan para presenciar los partidos.

En este contexto, la expectativa es que la presencia de la selección argentina vuelva a movilizar a miles de hinchas y contribuya a impulsar la actividad económica de la región durante los días del encuentro.

Con la ilusión de ver al equipo nacional en acción y compartir una experiencia única, los fanáticos argentinos continúan agotando pasajes y reservas, confirmando una vez más el enorme poder de convocatoria que tiene la Albiceleste dentro y fuera del país.