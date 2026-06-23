"Tengo algo que compartir con vos": la serie argentina que explora el amor y la amistad en tiempos de vínculos fugaces

La serie argentina "Tengo algo que compartir con vos" ya se encuentra disponible en Flow para Argentina, Uruguay y Paraguay. La producción, creada y dirigida por Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro, propone una mirada íntima y contemporánea sobre los vínculos, el amor, la amistad y las dificultades para relacionarse en la actualidad.

La ficción está compuesta por cuatro capítulos de 15 minutos y sigue las historias de cuatro mujeres que transitan el final de sus veinte años durante un verano en Buenos Aires. A través de sus experiencias sentimentales, la serie explora deseos, heridas, miedos e ilusiones en una generación marcada por los cambios en la forma de vincularse.

De qué trata "Tengo algo que compartir con vos"

La trama se desarrolla en un contexto donde las relaciones parecen cada vez más complejas y efímeras. En ese escenario, las protagonistas intentan recuperar el valor de los sentimientos, enfrentarse a sus propias contradicciones y encontrar espacios de sinceridad en medio de la incertidumbre afectiva.

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La amistad ocupa un lugar central dentro del relato. Las directoras plantean a los vínculos entre amigas como refugios donde es posible repensar experiencias amorosas, revisar decisiones y comprender mejor los propios deseos.

Un elenco integrado por figuras de la ficción argentina

La serie cuenta con las actuaciones de Micaela Riera, Malena Sánchez, Martina Campos, Laila Maltz, Martín Slipak, Juan Cruz Márquez de la Serna, Félix Santamaría, Renzo Cozza y Joaquín Baglietto.

El proyecto apuesta por personajes cercanos y reconocibles, atravesados por conflictos cotidianos que buscan conectar con las experiencias emocionales de una amplia audiencia.

Las creadoras detrás del proyecto

Elina Firpo y Lucía Zin Ungaro son realizadoras y guionistas argentinas con trayectoria en cine y televisión. Ambas participaron en reconocidas producciones audiovisuales nacionales e internacionales y desarrollaron este proyecto con la intención de construir una comedia romántica diferente.

Según explicaron, la serie busca retratar mujeres complejas, vulnerables y decididas, capaces de cuestionarse a sí mismas mientras intentan avanzar hacia aquello que desean. La propuesta pone el foco en las emociones, la intimidad y las distintas formas de amar en una época donde los vínculos suelen estar atravesados por la inmediatez.

Reconocimiento internacional antes de su estreno

Antes de llegar a Flow, "Tengo algo que compartir con vos" formó parte de importantes eventos internacionales. La producción fue seleccionada para el Festival Internacional Die Seriale 2026, en Alemania, donde recibió nominaciones a mejor serie, mejor idea y mejor dirección.

Además, participó del Festival Seriencamp 2026, consolidando su recorrido dentro del circuito internacional dedicado a series y contenidos audiovisuales innovadores.

Con una propuesta centrada en las relaciones humanas y un formato breve pensado para el consumo actual, la nueva producción argentina busca abrir conversaciones sobre el amor, la amistad y la vulnerabilidad emocional en tiempos de cambios constantes.